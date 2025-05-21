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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? Fenerbahçe'yi zorlu ön eleme bekliyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe, sezonu 2. sırada bitirmeyi garantiledi. Böylece sarı lacivertliler, Şampiyonlar Liginde eleme turlarından katılacak. Taraftarlar, Zorlu bir ön eleme bekleyen Fenerbahçe'nin Şampiyonlar ligindeki muhtemel rakiplerini merak ediyor. 

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunu 2. sırada bitirecek. Bu durumda sarı lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Liginde iki ön eleme turu oynayacak. 

Şampiyonluğu kaçıran Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken Şampiyonlar Liginde lig aşamasına katılmak için güçlü bir kadro kurmaya çalışacak. 

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri, seri başı olup olmamasına göre değişiyor. 

FENERBAHÇE SERİ BAŞI OLABİLİR Mİ?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne 3. Ön Eleme Turundan başlayacak. Ancak kura çekiminde avantajlı konumda olabilmesi için seri başı olması şart. Bu durum, Avrupa’daki bazı liglerin sonuçlarına bağlı.

Club Brugge Belçika Ligi'nde şampiyon olursa ve Salzburg, Avusturya Ligi'ni 2. sırada bitirmezse Fenerbahçe, seri başı olma hakkı kazanacak.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? Fenerbahçe'yi zorlu ön eleme bekliyor! - 1. Resim

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİNDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe Seri Başı Olursa Muhtemel Rakipler:
Nice (Fransa)

Union SG (Belçika)

Viktoria Plzen (Çekya)

Panathinaikos (Yunanistan)

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? Fenerbahçe'yi zorlu ön eleme bekliyor! - 2. Resim

Fenerbahçe Seri Başı Olamazsa Karşısına Çıkabilecek Muhtemel Rakipler:
Benfica (Portekiz)

Club Brugge (Belçika)

Rangers (İskoçya)

Feyenoord (Hollanda)

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? Fenerbahçe'yi zorlu ön eleme bekliyor! - 3. Resim

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDEN ZORLU YOL

Fenerbahçe’nin Devler Ligi bileti alabilmesi için, 3. Ön Eleme Turu'nu geçmesi ve ardından Play-Off Turu’nu da aşması gerekiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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