Yusuf pazarı! Fenerbahçe’nin genç stoperini Avrupa’dan isteyen çok takım var

Bologna ve Lyon’un da listesinde olan 19 yaşındaki savunmacı için Marsilya 19 milyon avrolara kadar çıktı. Sarı lacivertlilerin beklentisi ise 25 milyon avro.

Kanarya’nın üç kupa hedefiyle başladığı sezonda eli boş kaldı ama belki de en önemli kazanım Yusuf Akçiçek oldu.

SEZONUN KAZANIMI...

Jose Mourinho’nun stoper sıkıntısı çektiği dönemde şans verdiği genç stoper, gerek soğukkanlılığı gerek pozisyon alması, hızı ve fizik gücüyle büyük beğeni topladı. Ligin ikinci yarısında Mourinho’nun çok şans vermediği Yusuf, özellikle Avrupa maçlarındaki performansıyla kulüplerin dikkatini çekti. İtalyan ekibi Bologna ve Fransız takımı Lyon’un yakından takip ettiği Akçiçek için bir başka Fransız takımı Marsilya’dan sağlam bir teklif geldi.

2028'E KADAR

Sarı lacivertli kulüple 2028’e kadar mukavelesi bulunan oyuncu için Marsilya 19 milyon avroyu gözden çıkardı. Ancak Ali Koç yönetimi genç savunma oyuncusundan beklentisinin (bonuslar da dahil) 25 milyon avro olduğunu bildirdi. Kısa sürede büyük aşama kaydeden ve A Milli Takım’a da alınan Yusuf Akçiçek konusunda başka teklifler de bekleniyor. Eğer yönetim beklediği rakama yakın bir ücret olursa genç defansını satıp yeni sezonun transferi için kaynak oluşturacak. Güncel piyasa değeri 5,5 milyon avro olan oyuncu için şu anda en istekli kulüp Marsilya.

SZYMANSKİ İÇİN İKİ TEKLİF

Mourinho’nun vazgeçemediği isimlerden olan Szymanski hakkında iki transfer iddiası var. Lazio’nun 15 milyon avroluk teklifte bulunduğu iddia edilen Polonyalı orta sahanın, Feyenoord’un da listesinde olduğu belirtildi. Szymanski’nin sosyal medya hesabından F.Bahçe formalı fotoğrafını kaldırması “ayrılacak” yorumlarına sebep oldu.

KONGRE SÜRECİ HIZLANIYOR

MAHMUT USLU İMZAYI VERDİ

∂ Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Mahmut Uslu'dan yeni bir hamle geldi. Sarı lacivertlilerin Aziz Yıldırım başkanlığı dönemindeki yöneticilerinden Uslu, kongre için başlatılan kampanya kapsamında imzasını verdi. Uslu, "Ali Koç, kongre kararı almazsa imzamı vereceğim" demişti.