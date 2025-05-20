Fenerbahçe'de Aykut Kocaman bombası! Eylül ayında sandıktan o çıkabilir

Fenerbahçeli kongre üyelerinin seçim için başlattığı imza kampanyası, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle hız kazandı. Aday olacak isimlerle ilgili her geçen gün farklı bir isim öne sürülürken, Aykut Kocaman iddiası ise gündeme bomba gibi düştü.

Fenerbahçe, eylül ayında seçime gitmeye hazırlanıyor. Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeniden aday olacağına yönelik sinyal vermiş ve başlatılan imza kampanyasını doğru bulmadığını belirtmişti.

Buna rağmen Fenerbahçeli kongre üyeleri, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesine tepki olarak olağanüstü genel kurul için imza sayısında patlama yaptı. İmza verenlerin sayısının 8 bini aştığı belirtildi. Seçimde başkan adayı olarak kimlerin öne çıkacağı ise merak konusu.

AYKUT KOCAMAN SÜRPRİZİ

Sözcü'nün haberine göre; Hakan Bilal Kutlualp ile Mahmut Uslu, başkan adaylığını resmen açıklayan iki isim. Bunların yanı sıra Sadettin Saran da başkanlığa aday olacak. Öte yandan Mehmet Ali Aydınlar da süreci yakından takip ediyor.

Saran cephesinde ise teknik direktör sürprizi yaşanıyor. Saran'ın futbol aklı olarak teknik direktör Aykut Kocaman ile çalışmak istediği belirtiliyor.

AZİZ YILDIRIM ADAY OLACAK MI?

Camiada ise Aziz Yıldırım'a aday olması yönünde büyük bir baskı var. Ancak Aziz Yıldırım çevresine başkan adayı olmayı düşünmediğini söylüyor.

Yıldırım'ın eylülde seçim karanından rahatsız olduğu ve yönetimin bir an önce olağanüstü genel kurul kararı alması gerektiğini düşündüğü öğrenildi.