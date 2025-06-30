Feri müdahale nedir? Feri müdahilin yetkileri

Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Haziran 2025 11:53 - Güncelleme: 30 Haziran 2025 11:53 - Güncelleme:

CHP, Kurultay, Taraf, Yetki, Haber

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali ve yetkili kurulların görevden uzaklaştırılması davası bugün görüldü ve mahkeme 8 Eylül'e ertelendi. Davada gündeme gelen Feri müdahale anlamı ve feri müdahilin yetkileri merak ediliyor.

CHP kurultay iptal davası, bugün yani 30 Haziran Pazartesi günü Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde saat 10.00'da başladı ve mahkeme 8 Eylül'e ertelendi. Davada gündeme gelen feri müdahale nedir, feri müdahilin yetkileri araştırılıyor. FERİ MÜDAHALE NEDİR? Feri müdahale, davada asıl taraf olmayan kişinin davaya yardımcı tara olarak katılması anlamına gelir. Üçüncü kişilerin taraf sıfatına sahip olmadıkları dava sonucunda verilen hükümden etkilenme ihtimaline karşı üçüncü taraflar kendi hukuki durumlarını korumak ve olumsuz etkilenmemeleri için davaya feri müdahil olarak katılabilir. Feri müdahil olan kişi davada desteklediği taraf lehine müdahalede bulunabilir. FERİ MÜDAHALİN YETKİLERİ Feri müdahil desteklediği taraf lehine beyanda bulunabilir. Delil sunarak tanık gösterebilir. Ancak davada taraf olarak görülmez. Karar karşı tek başına itiraz edemez. İlgili Haber CHP'de kader günü! Kurultay iptal edilirse ne olur? Duruşma başladı... İşte tüm senaryolar CHP kurultay davası bitti mi, karar çıktı mı?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan