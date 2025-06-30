CHP kurultay davası bitti mi, karar çıktı mı?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali ve mevcut yönetimin görevden alınması talebiyle açılan dava, bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde saat 10.00'da görülmeye başlandı. Mahkemenin 'mutlak butlan' tartışmasında vereceği karar yakından takip ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun geri dönüşü, kayyum atanması veya davanın reddi gibi senaryolar gündemde yer alırken CHP Kurultay Davası bitti mi, saat kaçta açıklanacak vatandaşların araştırdıkları konular arasında yer alıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023'te düzenlenen 38. Olanağ Kurultayı'nın iptali ve Özgür Özel liderliğinde yönetimin görevden alınması talebiyle açılan dava, Türk siyasetinin en kritik gündem maddeleri arasında yer alıyor. 30 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen CHP kurultay iptali davası yakından takip ediliyor. CHP kurultay davası bitti mi merak edildi.

CHP KURULTAY DAVASI BİTTİ Mİ?

Bugün saat 10.00’da başlayan CHP kurultay davasının, partinin geleceğini şekillendirebilecek bir dönüm noktası olması bekleniyor.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, önceki duruşmalarda ihtiyati tedbir talepleri reddedilmiş ve 21. Olağanüstü Kurultay’a dair belgeler istenmişti. Bu gelişmeler 30 Haziran'daki duruşmada sözlü yargılamaya geçilerek davada karar çıkabileceği şeklinde yorumlandı. Ancak CHP Kurultay davası 8 Eylül'e ertelendi.

CHP KURULTAYI İPTAL EDİLDİ Mİ?

CHP3 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava bugün görüldü. Ceza yargılaması ve görevsizlik kararı itirazı beklenen mahkeme 8 Eylül'e ertelendi.

CHP KURULTAY DAVASI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

CHP kurultay davasının üçüncü duruşması, 30 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde başladı. Ancak mahkemenin bugün kesin bir karar açıklayıp açıklamayacağı belli değil. Dava sürecindeki eksik belgelerin giderilmesi ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ceza soruşturması nedeniyle kararın bugün açıklanmayacağı düşünülüyordu.

CHP KURULTAY DAVASI NEDEN AÇILDI?

Dava, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te Ankara’da düzenlenen 38. Olağan Kurultayı’nda Özgür Özel’in genel başkan seçilmesi sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla açıldı. Kurultayın gündeme gelen “mutlak butlan” ile yok sayılması halinde Özgür Özel ve mevcut yönetiminin görevden alınması ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki Parti Meclisi’nin göreve iade edilmesi yönünde.