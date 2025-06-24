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Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman? Türkiye Milletler Ligi VNL puan durumu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman? Türkiye Milletler Ligi VNL puan durumu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Milletler Ligi’nin (VNL) üçüncü ve son etabında sahne almaya hazırlanıyor. Türkiye geride kalan iki haftada 8 maçta 7 galibiyet alarak 19 puanla 4. sırada yer aldı. Şimdi gözler 9 Temmuz'da Hollanda ile başlayacak olan üçüncü etapta. Filenin Sultanları voleybol maç takvimi ve VNL puan durumu netleşti.

Filenin Sultanları voleybol maçları takvimi belirlendi. Türkiye Milletler Ligi VNL puan durumu merak konusu olurken Hollanda-Türkiye voleybol maç tarihi ve canlı yayın bilgileri de araştırılmaya başlandı.

Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman? Türkiye Milletler Ligi VNL puan durumu - 1. Resim

FİLENİN SULTANLARI VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

  • 9 Temmuz 2025 21.30 / Türkiye - Hollanda
  • 11 Temmuz 2025 21.30 / Çekya - Türkiye
  • 12 Temmuz 2025 20.00 / Türkiye - İtalya
  • 13 Temmuz 2025 21.00 / Sırbistan - Türkiye

Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman? Türkiye Milletler Ligi VNL puan durumu - 2. Resim

TÜRKİYE MİLLETLER LİGİ VNL PUAN DURUMU

1- İtalya 22 puan
2- Polonya 21 puan
3- Brezilya 20 puan
4- Türkiye 19 puan
5- Japonya 18 puan
6- Çin 15 puan
7- Almanya 14 puan
8- Amerika 11 puan

Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman? Türkiye Milletler Ligi VNL puan durumu - 3. Resim

HOLLANDA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL 3. hafta ilk sınavı Hollanda karşısında olacak. Kritik mücadele 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü oynanacak. Filenin Sultanları voleybol maçı akşam saat 21.30’da başlayacak.

Heyecanla beklenen Hollanda-Türkiye voleybol maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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