Filmekimi biletleri ne zaman satışa çıkıyor? 2025 festival programı açıklandı

3-12 Ekim 2025 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek Filmekimi bilet satış tarihleri belli oldu. İKSV'nin düzenlediği Filmekimi, ödüllü filmler ve usta yönetmenlerin yeni yapımlarıyla Ekim ayında İstanbul’un ardından Ankara, Eskişehir ve İzmir’de sinemaseverlerle buluşacak.

Film festivallerinin en sevilen haftalarından biri olan Filmekimi, 2025 yılında zengin programıyla dikkat çekiyor. Programda Cannes, Venedik, Karlovy Vary ve Berlin gibi büyük festivallerden ödüllü, dünya prömiyerleri gerçekleştirilen filmler yer alıyor. Sinemaseverler "Filmekimi biletleri ne zaman satışa çıkıyor?" araştırıyor. 

FİLMEKİMİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR?

Lale Kart üyeleri için indirimli ön satış dönemi 23 Eylül Salı günü saat 10.30’da Siyah Lale Kart sahipleriyle başlayacak. Ardından Beyaz Lale Kart üyeleri için 24 Eylül Çarşamba 10.30, Kırmızı Lale Kart üyeleri için ise 25 Eylül Perşembe 10.30 tarihleri ön satış dönemini oluşturuyor. 

Genel satış ise 26 Eylül Cuma günü saat 10.30’da başlayacak. Satışlar Passo’nun web sitesi (passo.com.tr), Passo mobil uygulaması ve Passo’nun fiziksel satış noktalarından yapılabilecek.

Bilet fiyatları İstanbul için hafta içi gündüz seanslarında 250 TL, akşam seansları ve hafta sonu seanslarında 350 TL olarak belirlendi.

Filmekimi biletleri ne zaman satışa çıkıyor? 2025 festival programı açıklandı - 1. Resim

FİLMEKİMİ PROGRAMI VE TARİHLERİ

Filmekimi, İstanbul’da 3-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Diğer şehirlerdeki tarihler ise şöyle:

Ankara: 9-12 Ekim

Eskişehir: 16-19 Ekim

İzmir: 23-26 Ekim

Filmekimi biletleri ne zaman satışa çıkıyor? 2025 festival programı açıklandı - 2. Resim

Programda öne çıkan filmler arasında Cannes’da Altın Palmiye kazanan It Was Just an Accident (Görünmez Kaza), Venedik’te Altın Aslan ödüllü Father Mother Sister Brother (Baba Anne Kız Kardeş Erkek Kardeş), Karlovy Vary Büyük Ödüllü Better Go Mad in the Wild (Doğada Delirmek Daha İyi), Berlin’de Andrew Scott’a Gümüş Ayı getiren Blue Moon  (Mavi Ay) ve Türkiye’den Cam Sehpa gibi dikkat çeken yapımlar yer alıyor.

 

