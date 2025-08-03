Formula 1 Macaristan GP saat kaçta, hangi kanalda? 3 Ağustos 2025 Grand Prix takvimi
Formula 1 2025 sezonunun 14. ayağı Macaristan Grand Prix'si 3 Ağustos 2025 Pazar günü yarışılacak. Ferrari'den Charles Leclerc'in pole pozisyonunda olduğu Formula 1 Macaristan GP saati ve yarışın izlenebileceği yerler belli oldu.
Formula 1'de 2025 sezonu Macaristan Grand Prix'de devam ediyor.
4,381 km’lik Hungaroring Pisti, sezonun 14. yarışına ev sahipliği yaparken Formula 1 Macaristan GP saat kaçta, hangi kanalda araştırılıyor.
FORMULA 1 MACARİSTAN GP SAAT KAÇTA?
2025 Macaristan Grand Prix’si, 3 Ağustos 2025 Pazar günü Türkiye saatiyle (TSİ) 16.00’da başlayacak ve 70 tur üzerinden Hungaroring Pisti’nde yarışılacak.
Hafta sonu programı ise 1 Ağustos Cuma günü TSİ 14.30’daki ilk antrenmanla start aldı; 2 Ağustos Cumartesi günü TSİ 17.00’de sıralama turları gerçekleşti ve Ferrari pilotu Charles Leclerc pole pozisyonunu kazandı.
Cumartesi günkü sprint yarışı da TSİ 13.00’te koşuldu ve Max Verstappen’in galibiyetiyle sonuçlandı.
F1 MACARİSTAN GP HANGİ KANALDA?
Macaristan Grand Prix’si, Türkiye’de beIN Sports 4, TOD TV ve F1 TV platformları üzerinden canlı yayınlanacak. Ana yarış, 3 Ağustos 2025 Pazar günü TSİ 16.00'da ekranlara gelecek.
FORMULA 1 2025 SEZONU İLK 5 SIRALAMASI
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar:
- Oscar Piastri (Avustralya): 266 puan
- Lando Norris (Büyük Britanya): 250
- Max Verstappen (Hollanda): 185
- George Russell (Büyük Britanya): 157
- Charles Leclerc (Monako): 139
Takımlar:
- McLaren: 516
- Ferrari: 248
- Mercedes: 220
- Red Bull: 192
- Williams: 70