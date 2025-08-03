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Formula 1 Macaristan GP saat kaçta, hangi kanalda? 3 Ağustos 2025 Grand Prix takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Formula 1 Macaristan GP saat kaçta, hangi kanalda? 3 Ağustos 2025 Grand Prix takvimi
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Formula 1 2025 sezonunun 14. ayağı Macaristan Grand Prix'si 3 Ağustos 2025 Pazar günü yarışılacak. Ferrari'den Charles Leclerc'in pole pozisyonunda olduğu Formula 1 Macaristan GP saati ve yarışın izlenebileceği yerler belli oldu.

Formula 1'de 2025 sezonu Macaristan Grand Prix'de devam ediyor. 

4,381 km’lik Hungaroring Pisti, sezonun 14. yarışına ev sahipliği yaparken Formula 1 Macaristan GP saat kaçta, hangi kanalda araştırılıyor.

FORMULA 1 MACARİSTAN GP SAAT KAÇTA?

2025 Macaristan Grand Prix’si, 3 Ağustos 2025 Pazar günü Türkiye saatiyle (TSİ) 16.00’da başlayacak ve 70 tur üzerinden Hungaroring Pisti’nde yarışılacak.

Hafta sonu programı ise 1 Ağustos Cuma günü TSİ 14.30’daki ilk antrenmanla start aldı; 2 Ağustos Cumartesi günü TSİ 17.00’de sıralama turları gerçekleşti ve Ferrari pilotu Charles Leclerc pole pozisyonunu kazandı. 

Cumartesi günkü sprint yarışı da TSİ 13.00’te koşuldu ve Max Verstappen’in galibiyetiyle sonuçlandı.

Formula 1 Macaristan GP saat kaçta, hangi kanalda? 3 Ağustos 2025 Grand Prix takvimi - 1. Resim

F1 MACARİSTAN GP HANGİ KANALDA?

Macaristan Grand Prix’si, Türkiye’de beIN Sports 4, TOD TV ve F1 TV platformları üzerinden canlı yayınlanacak. Ana yarış, 3 Ağustos 2025 Pazar günü TSİ 16.00'da ekranlara gelecek. 

Formula 1 Macaristan GP saat kaçta, hangi kanalda? 3 Ağustos 2025 Grand Prix takvimi - 2. Resim

FORMULA 1 2025 SEZONU İLK 5 SIRALAMASI

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar:

  1. Oscar Piastri (Avustralya): 266 puan
  2. Lando Norris (Büyük Britanya): 250
  3. Max Verstappen (Hollanda): 185
  4. George Russell (Büyük Britanya): 157
  5. Charles Leclerc (Monako): 139

Takımlar:

  1. McLaren: 516
  2. Ferrari: 248
  3. Mercedes: 220
  4. Red Bull: 192
  5. Williams: 70

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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