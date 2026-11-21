Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölüm fragmanı ardından dizi takipçileri "Adil öldü mü, Ulaş Aslantepe diziden ayrılacak mı?" soruları gündeme geldi. Dizide Ulaş Tuna Astepe'nin canlandırdığı başrol karakteri Adil Koçari'nin akıbeti, yeni bölüm öncesi en çok araştırılan konulardan biri oldu.

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Taşacak Bu Deniz’in 40. bölüm fragmanı, son bölümün hemen ardından yayımlandı. Son bölümün finalinde İso, Şerif’in kurduğu tuzak yüzünden Adil’i vurmak zorunda kalmıştı. Fragmanda Adil’in hastaneye kaldırıldığı görüldü. En çok konuşulan sahne ise çok kan kaybeden Adil’in kalbinin durduğu an oldu.

İso’nun telefonda Fadime’ye Adil’in kurtulamadığını söylemesi, karakterin akıbetine ilişkin soru işaretlerini artırdı. Adil’in yaşayıp yaşamadığı, 27 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek yeni bölümde belli olacak.

Fragmana damga vuran sahne! Taşacak Bu Deniz Adil öldü mü?

TAŞACAK BU DENİZ 39. BÖLÜM ÖZETİ

Birlikte geçmişin peşine düşen Adil ve Esme, birbirlerine attıkları adımlarla sevdalarının önündeki duvarları bir bir yıkmaya başlarlar. Esme Adil’i terk etmemeye söz verir, Adil mapusa da mezara da gitmemeye. Adil sakladıklarını anlatınca, Esme Timur’u da Şerif’i de yenmek için bir çözüm bulur.

Eleni ve Oruç birbirlerinden habersiz Timur’un peşine düşerken, Oruç Cengiz’i Eleni’den uzak tutmaya çalışır. Eleni ise Cengiz’le çok sarsıcı bir konuşma yapar. Cengiz dürüsttür, Eleni’ye asla ihanet etmeyeceğini ama Adil’le savaşacağını söyler.

İso ve Fadime tuz ekmek yemini ederek yeni hayatlarına başlarlar. Ama hem birbirlerine söz veren Esme ile Adil, hem birbirlerine yemin eden İso ile Fadime, düşmanlığın en zalim yüzüyle karşılaşırlar. Evlatlıktan atılan Şerif, Furtuna uşaklarını bir aile testine tabii tutar. İso’nun iki seçeneği vardır: Ya abisi bildiği Adil’i vuracak ya da öz abisi Oruç’un ölümüne göz yumacaktır.

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