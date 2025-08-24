Fulham-Manchester United maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Altay Bayındır ilk 11'de bekleniyor!

Fulham-Manchester United maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlacak belli oldu! İngiltere temsilcisi Fulham’in ev sahipliğinde gerçekleşecek maç için nefesler tutuldu.

FULHAM-MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig’de sezonun dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Fulham-Manchester United maçı BEIN SPORTS 3 kanalından canlı olarak takip edebilecek. Altay Bayındır'ın ilk 11'de beklendiği mücadele için meraklı bekleyiş başladı.

FULHAM-MANCHESTER UNITED CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Fulham ile Manchester United arasındaki mücadele BEIN SPORTS 3 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar BEIN SPORT aboneliği ile karşılaşmayı takip edebilecek.

FULHAM-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig’in 4. haftasında oynanacak Fulham-Manchester United mücadelesi 24 Ağustos Pazar günü saat 18.30’da başlayacak. Craven Cottage Stadı’nda oynanacak karşılaşma için geri sayım başladı.

FULHAM-MANCHESTER UNITED MUHTEMEL 11

Fulham: B. Leno, K. Tete, J. Andersen, J. Cuenca, C. Bassey, S. Lukić, S. Berge, H. Wilson, J. King, A. Iwobi, R. Jiménez

Manchester United: Altay Bayındır, L. Yoro, M. de Ligt, L. Shaw, D. Dalot, Casemiro, B. Fernandes, P. Dorgu, B. Mbeumo, M. Cunha, B. Šeško