Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Fulham-Manchester United maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Altay Bayındır ilk 11'de bekleniyor!

Fulham-Manchester United maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Altay Bayındır ilk 11'de bekleniyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fulham-Manchester United maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Altay Bayındır ilk 11&#039;de bekleniyor!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fulham-Manchester United maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak açıklandı. Premier Lig’in 4. haftasında İngiltere’nin dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Fulham-Manchester United mücadelesi bu akşam futbolseverlerle buluşacak.

Fulham-Manchester United maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlacak belli oldu! İngiltere temsilcisi Fulham’in ev sahipliğinde gerçekleşecek maç için nefesler tutuldu.

Fulham-Manchester United maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Altay Bayındır ilk 11'de bekleniyor! - 1. Resim

FULHAM-MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig’de sezonun dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Fulham-Manchester United maçı BEIN SPORTS 3 kanalından canlı olarak takip edebilecek. Altay Bayındır'ın ilk 11'de beklendiği mücadele için meraklı bekleyiş başladı.

Fulham-Manchester United maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Altay Bayındır ilk 11'de bekleniyor! - 2. Resim

FULHAM-MANCHESTER UNITED CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Fulham ile Manchester United arasındaki mücadele BEIN SPORTS 3 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar BEIN SPORT aboneliği ile karşılaşmayı takip edebilecek.

Fulham-Manchester United maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Altay Bayındır ilk 11'de bekleniyor! - 3. Resim

FULHAM-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig’in 4. haftasında oynanacak Fulham-Manchester United mücadelesi 24 Ağustos Pazar günü saat 18.30’da başlayacak. Craven Cottage Stadı’nda oynanacak karşılaşma için geri sayım başladı.

Fulham-Manchester United maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Altay Bayındır ilk 11'de bekleniyor! - 4. Resim

FULHAM-MANCHESTER UNITED MUHTEMEL 11

Fulham: B. Leno, K. Tete, J. Andersen, J. Cuenca, C. Bassey, S. Lukić, S. Berge, H. Wilson, J. King, A. Iwobi, R. Jiménez

Manchester United: Altay Bayındır, L. Yoro, M. de Ligt, L. Shaw, D. Dalot, Casemiro, B. Fernandes, P. Dorgu, B. Mbeumo, M. Cunha, B. Šeško

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trabzonspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? Maç kadrosu muhtemel ilk 11 açıklandı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzonspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? Maç kadrosu muhtemel ilk 11 açıklandı! - HaberlerTrabzonspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? Maç kadrosu muhtemel ilk 11 açıklandı!Barış Alper Yılmaz Kayserispor maçında oynayacak mı? Kayserispor-Galatasaray maç kadrosu açıklandı! - HaberlerBarış Alper Yılmaz Kayserispor maçında oynayacak mı? Kayserispor-Galatasaray maç kadrosu açıklandı!Muhtemel 11 açıklandı! Kayserispor-Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? - HaberlerMuhtemel 11 açıklandı! Kayserispor-Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta?Halit Yukay evli mi, eşi Rania Stypa kimdir? Mazu Yachts sahibi Halit Yukay'ın cansız bedeni bulundu! - HaberlerHalit Yukay evli mi, eşi Rania Stypa kimdir? Mazu Yachts sahibi Halit Yukay'ın cansız bedeni bulundu!Kral Kaybederse yeni sezon ne zaman başlayacak? Kral Kaybederse 2. sezon çekimleri başladı! - HaberlerKral Kaybederse yeni sezon ne zaman başlayacak? Kral Kaybederse 2. sezon çekimleri başladı!Ünlü iş insanı bulundu! Halit Yukay öldü mü, son dakika gelişmeleri neler? - HaberlerÜnlü iş insanı bulundu! Halit Yukay öldü mü, son dakika gelişmeleri neler?
Sonraki Haber Yükleniyor...