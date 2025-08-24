Trabzonspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? Maç kadrosu muhtemel ilk 11 açıklandı!

Trabzonspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir belli oldu. Büyük karşılaşma için heyecanlı bekleyiş ise başladı.

Trabzonspor ile Antalyaspor, Süper Lig’de 59. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 58 maçta bordo-mavililer, rakibine 34 galibiyet alırken, 14 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı ve 10 maçta mağlup oldu. İki takım arasında geride kalan mücadelelerde Trabzonspor 108 gol atarken kalesinde 59 gol gördü.

TRABZONSPOR-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de oynanacak 3. hafta mücadelesi Trabzonspor-Antalyaspor maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR-ANTALYASPOR CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Papara Park’ta gerçekleşecek Trabzonspor-Antalyaspor maçı şifreli yayın platformu beIN Sports 1 üzerinden izlenebilecek. Karşılaşma ayrıca resmi internet siteleri ve dijital platformlarda özetlerle takip edilebilecek.

TRABZONSPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor’u 24 Ağustos Pazar günü Papara Park’ta ağırlayacak. Trabzonspor-Antalyaspor maçı saat 19.00’da başlayarak hakem Ali Yılmaz tarafından yönetilecek.

TRABZONSPOR-ANTALYASPOR MUHTEMEL 11

Trabzonspor’da sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme, Akdeniz ekibi karşısında forma giyemeyecek.

Trabzonspor: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Okay, Augusto, Zubkov (Visca), Onuachu, Olaigbe

Antalyaspor: Fernando, Deniz, Cephas, Fredy, Muriqi, Hakan Arslan, Efecan, Serkan, Ricardo, Halil, Sinan