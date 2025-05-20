Gabar Dağı'nda günlük ne kadar petrol çıkıyor? Günlük petrol üretim miktarı

Şırnak'ın Gabar Dağı'nda günlük petrol üretimi ile gündeme geliyor. Bölgedeki günlük petrol üretimi son durumu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından açıklandı.

Şırnak'ta bulunan Gabar Dağı, Türkiye'nin önemli enerji merkezlerinden biri haline geldi. Gabar Dağı'nda günlük petrol üretimi ülke ihtiyacının yüzde 8'ini karşılıyor.

GABAR DAĞI'NDA GÜNLÜK NE KADAR PETROL ÇIKIYOR?

Gabar Dağı’nda 2024-2025 döneminde petrol üretimi rekor seviyelere ulaşarak günlük 81 bin varile çıktı. Bu rakam, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülen yoğun sondaj çalışmaları ve 113 üretim kuyusunun katkısıyla elde edildi. 2025 yılı sonuna kadar 100 bin varil hedefleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar’daki Şehit Esma Çevik-1 Kuyusu’nda yaptığı açıklamada bu üretimin Türkiye’nin günlük petrol ihtiyacının yüzde 8’ini karşıladığını belirtti.

Bölgedeki yüksek kaliteli petrol (36-42 API), ekonomik değerinin yanı sıra Türkiye’nin enerji ithalatını azaltma hedefine katkı sağlıyor.

680 kilometre yol ağı ve 3 binden fazla istihdamla Şırnak, göç veren bir şehir olmaktan çıkıp göç alan bir merkez haline geldi. Bakan Bayraktar, bu başarının sadece ekonomik olmadığını aynı zamanda sosyal dönüşüm açısından da tarihi bir adım olduğunu vurguladı.

GABAR DAĞI GÜNLÜK PETROL ÜRETİMİ

Gabar Dağı’nda günlük 81 bin varil üretimi, 113 kuyudan sağlanıyor. Türkiye’nin toplam petrol üretiminin yarısına yakınını oluşturuyor.

Bakan Bayraktar, 2025 yılı içinde 110 yeni kuyunun tamamlanarak üretimin 100 bin varile ulaşmasının planlandığını belirtti. Türkiye’nin günlük 1 milyon varillik petrol ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak.

2024 Kasım’ında 3,42 milyon varillik toplam üretimle rekor kıran Türkiye, Gabar’daki sahalardan bu üretimin yarısını elde etti.

Bu başarı, bölgedeki “Koca Yusuf” sondaj kulesi gibi yerli teknolojilerin kullanımıyla destekleniyor. Ortalama bir kuyudan 900-1000 varil üretim, Türkiye’nin diğer bölgelerindeki 40-50 varillik ortalamanın çok üzerinde.

GABAR DAĞI NEREDE?

Gabar Dağı, Şırnak ilinin kuzeydoğusunda, Güneydoğu Toroslar üzerinde yer alan 1850 metre rakımlı bir dağdır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Şırnak ilinin Cizre ve Silopi ilçeleri arasındadır. Batı ve güneyinden Dicle Nehri’nin geçtiği bu bölge, hem doğal zenginlikleriyle hem de stratejik konumuyla dikkat çekiyor.

Gabar, geçmişte terör faaliyetleri nedeniyle erişimi zor bir bölgeyken son yıllarda güvenlik ortamının iyileşmesiyle petrol arama ve üretim faaliyetlerinin merkezi haline geldi.

GABAR'DA KAÇ KUYU ÜRETİMDE?

Gabar’da 150 kuyu kazıldı bunlardan 113’ü üretime alındı. Yıl sonuna kadar 110 yeni kuyunun tamamlanması planlanıyor.