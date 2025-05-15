Galatasaray 5 yıldız oldu mu, şampiyon mu? Galatasaray 63. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde tarihi bir galibiyete imza attı. Trabzonspor karşısında sergilediği üstün performansla kupayı müzesine götüren sarı-kırmızılı ekip, hem Türkiye Kupası hasretini sonlandırdı hem de Süper Lig şampiyonluğu yolunda moral depoladı. Galatasaray 5 yıldız oldu mu, Galatasaray şampiyon mu oldu soruları ise gündemde yer buldu.

GALATASARAY 5 YILDIZ OLDU MU?

Galatasaray, Süper Lig’de 2023-2024 sezonunu zirvede tamamlayarak 24. şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip bu zaferle taraftarlarını sevince boğarken Galatasaray 5 yıldız oldu mu sorusu yeniden gündeme geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun mevcut uygulamasına göre, bir kulüp 5. yıldıza ulaşabilmek için toplamda 25 şampiyonluk kazanmak zorunda.

Galatasaray’ın yıldız sistemine göre hala 4 yıldız taşıdığı ve 5. yıldız için yalnızca Süper Lig'te bir şampiyonluk daha kazanması gerekiyor. Ziraat Türkiye Kupası galibiyeti yıldız uygulaması için geçerli değil.

GALATASARAY ŞAMPİYON MU?

Galatasaray 2023-2024 Süper Lig sezonunun şampiyonu olmuştu, şimdi ise Ziraat Türkiye Kupası sahibi olarak zafer kazandı.

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan 63. Ziraat Türkiye Kupası finali, sarı-kırmızılıların net bir galibiyetiyle sonuçlandı. Gaziantep Stadyumu'ndaki karşılaşmada 3-0’lık skorla galip gelen Galatasaray, kulüp tarihinin 19. Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde etti.

Mücadeleye hızlı başlayan Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın erken golüyle öne geçti, ardından sahneye çıkan Victor Osimhen’in iki golüyle farkı açtı.

Ligde geride kalan 35 haftalık süreçte Galatasaray 27 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 5 karşılaşmada puanları paylaştı ve sadece 1 maçta mağlup oldu. 86 puana ulaşan sarı-kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Kalan üç maçta yalnızca 1 puan almaları halinde, Fenerbahçe'nin alacağı sonuçlardan bağımsız olarak sezonu şampiyon tamamlamaları kesinleşecek.

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63.⁠ ⁠ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GALATASARAY'IN!

1962-63 sezonundan bu yana düzenlenen Türkiye Kupası’nda Galatasaray, en çok şampiyonluk yaşayan takım olmayı sürdürüyor.

Bu yıl oynanan finalle birlikte toplamda 24. kez finale çıkan sarı-kırmızılılar, kupayı 19. kez kazanarak Beşiktaş’ın 7 kupa önüne geçti. Turnuvanın ilk dört yılında da aralıksız şampiyon olan Galatasaray, bu alanda da rekorun sahibi.

SÜPER LİG PUAN DURUMU