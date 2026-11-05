Galatasaray-Amedspor maçı, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Ligde üst sıralarda bulunan iki takımın karşılaşacağı mücadele öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hakem atamaları açıklandı. Sarı kırmızılıların sahasında oynanacak karşılaşmanın tarihi, başlangıç saati ve canlı yayın bilgileri araştırılıyor.

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Galatasaray ile Amedspor, Süper Lig'in 11. haftasında İstanbul'da karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Geride kalan 10 haftada 25 puan toplayan Galatasaray, liderliğini korumak isterken 23 puanla ikinci sırada bulunan Amedspor ise zirve yarışında önemli bir deplasman maçına çıkacak. İki takım arasında oynanacak mücadelenin hakem kadrosu netleşirken karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen taraftarlar yayın programına odaklandı.

GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Amedspor maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında gerçekleştirilecek karşılaşmaya İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park ev sahipliği yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan hakem atamalarına göre mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

Galatasaray, ligde geride kalan 10 karşılaşmada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 25 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Amedspor ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 23 puan topladı. Konuk ekip, 10. haftada Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek Galatasaray deplasmanı öncesinde galibiyet kazandı.

Galatasaray-Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Amedspor karşılaşması, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak mücadele, 7 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Futbolseverler, RAMS Park'taki karşılaşmayı beIN SPORTS 1 üzerinden takip edebilecek.

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