Galatasaray Barcelona maç kadrosu belli olurken UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın eksik oyuncuları merak konusu oldu. İstanbul'da taraftarının önüne çıkacak sarı-kırmızılı ekip, İspanyol temsilcisi karşısında galibiyet ararken Barcelona'nın kamp kadrosu da açıklandı. Galatasaray Barcelona maçında kimler eksik, kimler cezalı ve sakat araştırılmaya başlandı.

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Barcelona'nın Galatasaray karşılaşması için belirlediği kamp kadrosu belli oldu. Teknik direktör Hansi Flick, İstanbul'da oynanacak mücadele öncesinde 22 futbolcuyu kadroya dahil etti. Peki, Galatasaray Barcelona maç kadrosunda kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

Galatasaray Barcelona maç kadrosu belli oldu! Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

GALATASARAY BARCELONA MAÇ KADROSU BELLİ OLDU!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Barcelona'nın 22 kişilik kamp kadrosu açıklanırken iki takımın eksik oyuncuları da belli oldu.

Teknik direktör Hansi Flick, 22 kişilik kadroda şu isimlere yer verdi:

Joan Garcia, Joao Cancelo, Alejandro Balde, Brian Farinas, Pau Cubarsi, Gavi, Fermin Lopez, Pedri, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Xavi Espart, Wojciech Szczesny, Karim Adeyemi, Rodri, Anthony Gordon, Gerard Martin, Dani Olmo, Marc Bernal, Jules Kounde, Eric Garcia, Dominik Livakovic ve Hamza Abdelkarim.

Galatasaray Barcelona maç kadrosu belli oldu! Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

GALATASARAY'DA İLK 11 NETLEŞMEYE BAŞLADI!

Okan Buruk'un Barcelona maçında Victor Osimhen'i ileri uçta görevlendirmesi bekleniyor. Sağ bekte Kasımpaşa maçındaki performansıyla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz'ın forma giymesi, savunmanın merkezinde Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı'nın, sol bekte ise Ismail Jakobs'un görev alması planlanıyor.

Orta sahada Mario Lemina'nın Lucas Torreira ile birlikte oynaması beklenirken hücumda Yunus Akgün, Rafael Leao ve Aleksey Batrakov'un ilk 11'de yer alabileceği belirtiliyor.

Galatasaray Barcelona maç kadrosu belli oldu! Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

KİMLER EKSİK, KİMLER SAKAT VE CEZALI?

Barcelona'da Raphinha, Frenkie de Jong, Andreas Christensen ve Roony Bardghji sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maçında görev yapamayacak. Galatasaray cephesinde ise Wilfried Singo'nun sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği bildirildi.

Ayrıca Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, UEFA kadro listesinde bulunmadıkları için mücadelede yer almayacak.

Galatasaray Barcelona maç kadrosu belli oldu! Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

GALATASARAY BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 13 Ekim 2026 Salı günü karşılaşacak. İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

Galatasaray-Barcelona maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele ayrıca tabii dijital platformu üzerinden de takip edilebilecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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