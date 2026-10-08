Galatasaray'da gözler 9 Ekim Cuma günü oynanacak Kasımpaşa karşılaşması öncesinde sakat oyuncuların durumuna çevrildi. Sarı-kırmızılı takımın önemli isimlerinden Singo ve Osimhen Kasımpaşa maçında oynayacak mı merak edilirken, Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce oyuncuların son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kaydet a- | +A

Galatasaray'da tedavisi devam eden Roland Sallai'nin durumunda da olumlu gelişmeler yaşanıyor. Yener İnce, Sallai'nin tedavisinin planlandığı şekilde ilerlediğini ve futbolcunun antrenmanların bir bölümüne katılmaya başladığını açıkladı. Peki, Singo ve Osimhen Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Sakatlık durumları nedir?

Singo ve Osimhen Kasımpaşa maçında oynayacak mı?

OSİMHEN KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Victor Osimhen'in Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı maçta forma giyip giymeyeceği henüz kesinleşmedi. Nijeryalı yıldız, sakatlık tedavisinin ardından saha çalışmalarına başladı, antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Singo ve Osimhen Kasımpaşa maçında oynayacak mı?

Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce, oyuncunun tedavisinin iyi gittiğini ancak Osimhen'i riske etmek istemediklerini söyledi. Maçta oynayıp oynamayacağı, yapılacak testlerin sonuçlarına göre belirlenecek. Sağlık ekibi, Osimhen'in daha uzun süre sahalardan uzak kalmasına neden olabilecek bir karar almaktan kaçındığı ifade ederken yıldız futbolcunun Kasımpaşa karşısındaki durumu maç saatine kadar netleşecek.



Singo ve Osimhen Kasımpaşa maçında oynayacak mı?

OSİMHEN SAKATLIK DURUMU NEDİR, İLK 11'DE Mİ?

Yener İnce, Osimhen'in ciddi bir kas kanaması yaşadığını ve tedavisinin sürdüğünü belirtti. Oyuncunun saha çalışmalarına başladığı ve takım antrenmanının bir bölümüne katılarak dönüş sürecinin ilerlediği aktarıldı.

Osimhen'in adroya alınması halinde karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması ve ihtiyaç halinde süre alması ihtimali bulunuyor. Galatasaray sağlık ekibi, kararını test sonuçlarına ve oyuncunun son durumuna göre verecek.

Singo ve Osimhen Kasımpaşa maçında oynayacak mı?

SİNGO KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Wilfried Singo'nun Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği de henüz belli değil. Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce, Fildişi Sahilli futbolcunun tedavisinin iyi ilerlediğini ve saha çalışmalarına başladığını açıkladı.

Singo ve Osimhen Kasımpaşa maçında oynayacak mı?

Singo'nun geçen sezon sol arka adalesinden, bu sezon ise sağ arka adalesinden sakatlandığı belirtildi. İnce, iki sakatlığın birbiriyle bağlantılı olmadığını ve Singo'nun kronik bir sakatlığının bulunmadığını vurguladı. Oyuncunun mevcut sakatlığında adale ve tendon bölgesinde ciddi bir kanama tespit edildiği aktarıldı. Singo'nun maçta oynayıp oynamayacağı yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşecek.

Singo ve Osimhen Kasımpaşa maçında oynayacak mı?

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Galatasaray-Kasımpaşa maçı 9 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma RAMS Park'ta oynanacak. Mücadele beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala