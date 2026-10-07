Galatasaray'da Yener İnce'den Osimhen ve Singo açıklaması: "Taraftarı manipüle ediyorlar"

Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce, sarı kırmızılı takımın sakat oyuncularının son durumlarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Milli takımlara giden oyuncular konusunda federasyonlarla yoğun iletişim halinde olduklarını belirten İnce, sosyal medyada ve basında yer alan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Osimhen'in tedavisinin devam ettiğini kaydeden İnce, Singo ile ilgili "kronik sakat" iddialarına tepki gösterdi.

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Yener İnce, sarı kırmızılı takımın sakat oyuncularının son durumlarına ilişkin olarak kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

"HAYAL EDEMEDİĞİMİZ HABERLER ÇIKIYOR"

Oyuncuları riske etmemek adına bağlı bulundukları federasyonlarla iletişime geçtiklerini kaydeden Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce, "Çıkan doğru olmayan haberleri takip etmekte zorlanıyoruz. Maalesef sosyal medya ve medyada bizim hayal edemediğimiz haberler çıkıyor. Milli federasyonların hepsiyle ciddi şekilde iletişime geçiyoruz, oyuncuların riske edilmemesiyle ilgili büyük çaba harcıyoruz ancak oyuncuların oynatılmamasını sağlamak, mümkün oluyor fakat oyuncuların oraya gitmesine engel olmak mümkün değil. Kurallar gereği oyuncular ancak oradaki federasyonun izniyle gitmeyebiliyorlar." şeklinde konuştu.

Galatasaray idmanından

"GALATASARAY TARAFTARINI MANİPÜLE EDİYORLAR"

Oyuncuların sakatlıklarıyla ilgili süre vermediklerini vurgulayan İnce, "Biz hiçbir zaman oyuncuların sağlıklarıyla ilgili süre vermedik. Bazen sanki 6 hafta diyormuşuz da 4 haftaya döndürüp oyuncuyu kahraman haline getiriyormuşuz, hiç böyle bir şeyimiz olmadı. Gerçekten fedakarlık yapan oyuncularımız oluyor ama hiç süre vermiyoruz! Sakatlık konularıyla ilgili çok fazla fikri ama bilgisi olmayan bir grup var! İçlerinde maalesef hekimler de var. Hiç muayene etmedikleri oyuncular için süre veren arkadaşlarımız oluyor, bunu da doğru bulmuyorum. Galatasaray taraftarını manipüle etmek oluyor bu!" ifadelerini kullandı.

Galatasaray idmanından

"SİNGO'NUN KRONİK SAKATLIĞI YOK"

Wilfried Singo'nun kronik sakatlığı bulunmadığını belirten Yener İnce, "Bizim Wilfried Singo diye bir oyuncumuz var; oyuncumuz transfer olurken herhangi bir sakatlığı yok, kronik sakatlığı yok! Böyle bir algı oluşturmaya çalışılıyor. Singo'nun kronik sakatlığı yok. Geçen sene, sol arka adalesinde çok ciddi sakatlık oldu, bu sene sağ arka adalesinde yine ciddi bir sakatlık meydana geldi, oyuncu bir darbe aldığını söyledi, biz MR yaptık, oyuncunun sağ arka adalesinde geniş bir kanama alanı gördük, tedavisine başladık. Singo ile ilgili milli takım arası olduğu için mi bilmiyorum ama orada köpürtülen bir algı oldu oyuncu üzerinden. Elbette kaçırdığı maçların farkındayız ama geçen seneyle ilgili ilgisi olmayan sakatlık yaşadı oyuncu. Oyuncunun kronik sakatlığı var diye algılanmasını doğru bulmuyorum." diye konuştu.

Wilfried Singo

"OSİMHEN'İ RİSKE ETMEK İSTEMİYORUZ"

Osimhen'in tedavisinin devam ettiğini ve oyuncuyu riske etmek istemediklerini kaydeden Yener İnce, "Osimhen'in tedavisi çok iyi gidiyor. Kas grubunda ciddi kanaması oldu. Azımsanmayacak bir sakatlık yaşadı. Farklı bir metot ile hematomu boşalttık. Oyuncu daha da rahatladı. Tedavisi devam ediyor. Dün takımla beraber çalışmaların bir kısmına katıldı. Ancak riske etmek istemiyoruz. Yaptığımız testlerden aldığımız sonuçlara göre karar vereceğiz. Oyuncuyu daha uzun süre kaybetmektense, yaptığımız test sonuçlarına göre ilerlememiz lazım. Evet, ihtiyacımız var ama mümkün olduğunca korumaya çalışacağız." dedi.

"SALLAI'NİN TEDAVİSİ İYİ GİDİYOR"

Sallai'nin tedavisinin de sorunsuz ilerlediğini belirten İnce, "Roland Sallai gayet iyi gitti, tedavide bir sıkıntı yok. O da idmanın bir kısmına katılıyor. Onda da aynı şekilde testleri yapacağız. Singo, Sallai ve Osimhen'de testlerin sonucuna göre karar vereceğiz, tedavileri çok iyi gidiyor. Yolunda gitmeyen hiçbir şey yok." diye konuştu.

"LEMINA'NIN TEDAVİSİ TAMAMLANDI"

Mario Lemina'nın tedavisinin tamamlandığını açıklayan Yener İnce, "Lemina'nın tedavisi tamamlandı. İyi durumda. Dizinde ağrısı olmuştu ancak şu an bir sorun yok. Takım idmanına katılabiliyor. Herhangi bir sıkıntısı yok." şeklinde konuştu.

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