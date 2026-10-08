Panathinaikos-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman? EuroLeague canlı yayın bilgileri
EuroLeague'de sezona 3'te 3 yaparak başlayan Fenerbahçe Tarfin, 4. hafta mücadelesinde Panathinaikos Aktor ile karşı karşıya gelecek. Atina'da oynanacak mücadele öncesi Panathinaikos-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman merak edilirken canlı yayın bilgileri de netleşti.
EuroLeague'de 2026-2027 sezonunun heyecanı devam ederken Fenerbahçe Tarfin önemli bir deplasman karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, organizasyonun 4. haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Aktor'a konuk olacak. Peki, Panathinaikos-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman?
PANATHİNAİKOS-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Basketbolseverlerin merak ettiği Panathinaikos-Fenerbahçe maçının yayıncısı da belli oldu. EuroLeague 4. hafta karşılaşması S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli olarak ekranlara gelecek.
PANATHİNAİKOS-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Panathinaikos Aktor ile Fenerbahçe Tarfin arasındaki EuroLeague karşılaşması 8 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. Mücadele 21.15'te başlayacak. Karşılaşmaya Panathinaikos'un sahası Telekom Center Athens ev sahipliği yapacak.
Mücadelede Ilija Belosevic, Carlos Peruga ve Arturas Sukys hakem üçlüsü görev yapacak.
FENERBAHÇE TARFİN'İN EUROLEAGUE'DEKİ SON DURUMU
Fenerbahçe Tarfin, Avrupa'daki yeni sezona oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertliler ilk üç EuroLeague karşılaşmasının tamamından galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'nin son EuroLeague maçında rakibi Dubai Basketball oldu. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 76-66 kazandı.
Fenerbahçe Tarfin'in Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son karşılaşması da galibiyetle tamamlandı. Sarı-lacivertliler, Biotekno Körfez Basket'i 85-84 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.
FENERBAHÇE PANATHİNAİKOS GEÇMİŞ MAÇLAR
Fenerbahçe Tarfin, rakibiyle bugüne kadar EuroLeague’de oynadığı 36 maçta 17 galibiyet aldı.
2025-26 - Normal sezon - Panathinaikos Aktor 83-85 Fenerbahçe Beko
2025-26 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 77-81 Panathinaikos Aktor
2024-25 - Final Four - Fenerbahçe Beko 82-76 Panathinaikos Aktor
2024-25 – Normal sezon – Panathinaikos Aktor 91-90 Fenerbahçe Beko
2024-25 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 76-81 Panathinaikos Aktor
2023-24 – Final Four – Panathinaikos Aktor 73-57 Fenerbahçe Beko
2023-24 – Normal sezon – Panathinaikos Aktor 74-63 Fenerbahçe Beko
2023-24 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 83-69 Panathinaikos Aktor
2022-23 – Normal sezon – Panathinaikos 88-94 Fenerbahçe Beko
2022-23 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 107-77 Panathinaikos
2021-22 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 59-62 Panathinaikos
2021-22 – Normal sezon – Panathinaikos 91-87 Fenerbahçe Beko
2020-21 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 100-74 Panathinaikos
2020-21 – Normal sezon – Panathinaikos 82-68 Fenerbahçe Beko
2019-20 – Normal sezon – Panathinaikos 81-78 Fenerbahçe Beko
2018-19 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 85-66 Panathinaikos
2018-19 – Normal sezon – Panathinaikos 69-81 Fenerbahçe Beko
2017-18 – Normal sezon - Fenerbahçe Doğuş 67 – 62 Panathinaikos Superfoods
2017-18 – Normal sezon - Panathinaikos Superfoods 70 – 68 Fenerbahçe Doğuş
2016-17 – Playoff – Fenerbahçe 79 – 61 Panathinaikos Superfoods
2016-17 - Playoff - Panathinaikos Superfoods 75 – 80 Fenerbahçe
2016-17 - Playoff - Panathinaikos Superfoods 58 – 71 Fenerbahçe
2016-17 – Normal sezon – Fenerbahçe 84 – 63 Panathinaikos Superfoods
2016-17 – Normal sezon - Panathinaikos Superfoods 81 – 70 Fenerbahçe
2015-16 - Top 16 - Panathinaikos 76 – 71 Fenerbahçe
2015-16 - Top 16 – Fenerbahçe 82 – 75 Panathinaikos
2014-15 – Normal sezon - Fenerbahçe Ülker 84 – 62 Panathinaikos
2014-15 - Normal sezon - Panathinaikos 91 – 73 Fenerbahçe Ülker
2013-14 - Top 16 Panathinaikos 76 – 67 Fenerbahçe Ülker
2013-14 - Top 16 - Fenerbahçe Ülker 77 – 72 Panathinaikos
2012-13 – Normal sezon – Panathinaikos 69 – 55 Fenerbahçe Ülker
2012-13 – Normal sezon - Fenerbahce Ülker 73 – 64 Panathinaikos
2011-12 - Top 16 - Panathinaikos 72 – 62 Fenerbahçe Ülker
2011-12 - Top 16 – Fenerbahçe Ülker 56 – 77 Panathinaikos Athens
2007-08 – Normal sezon – Panathinaikos 88 – 68 Fenerbahçe Ülker
2007-08 – Normal sezon - Fenerbahçe Ülker 64 – 83 Panathinaikos