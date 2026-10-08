EuroLeague'de sezona 3'te 3 yaparak başlayan Fenerbahçe Tarfin, 4. hafta mücadelesinde Panathinaikos Aktor ile karşı karşıya gelecek. Atina'da oynanacak mücadele öncesi Panathinaikos-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman merak edilirken canlı yayın bilgileri de netleşti.

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EuroLeague'de 2026-2027 sezonunun heyecanı devam ederken Fenerbahçe Tarfin önemli bir deplasman karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, organizasyonun 4. haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Aktor'a konuk olacak. Peki, Panathinaikos-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman?

Panathinaikos-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman? EuroLeague canlı yayın bilgileri

PANATHİNAİKOS-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin merak ettiği Panathinaikos-Fenerbahçe maçının yayıncısı da belli oldu. EuroLeague 4. hafta karşılaşması S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli olarak ekranlara gelecek.

Panathinaikos-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman? EuroLeague canlı yayın bilgileri

PANATHİNAİKOS-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Panathinaikos Aktor ile Fenerbahçe Tarfin arasındaki EuroLeague karşılaşması 8 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. Mücadele 21.15'te başlayacak. Karşılaşmaya Panathinaikos'un sahası Telekom Center Athens ev sahipliği yapacak.

Mücadelede Ilija Belosevic, Carlos Peruga ve Arturas Sukys hakem üçlüsü görev yapacak.

Panathinaikos-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman? EuroLeague canlı yayın bilgileri

FENERBAHÇE TARFİN'İN EUROLEAGUE'DEKİ SON DURUMU

Fenerbahçe Tarfin, Avrupa'daki yeni sezona oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertliler ilk üç EuroLeague karşılaşmasının tamamından galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'nin son EuroLeague maçında rakibi Dubai Basketball oldu. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 76-66 kazandı.

Fenerbahçe Tarfin'in Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son karşılaşması da galibiyetle tamamlandı. Sarı-lacivertliler, Biotekno Körfez Basket'i 85-84 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Panathinaikos-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman? EuroLeague canlı yayın bilgileri

FENERBAHÇE PANATHİNAİKOS GEÇMİŞ MAÇLAR



Fenerbahçe Tarfin, rakibiyle bugüne kadar EuroLeague’de oynadığı 36 maçta 17 galibiyet aldı.



2025-26 - Normal sezon - Panathinaikos Aktor 83-85 Fenerbahçe Beko

2025-26 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 77-81 Panathinaikos Aktor

2024-25 - Final Four - Fenerbahçe Beko 82-76 Panathinaikos Aktor

2024-25 – Normal sezon – Panathinaikos Aktor 91-90 Fenerbahçe Beko

2024-25 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 76-81 Panathinaikos Aktor

2023-24 – Final Four – Panathinaikos Aktor 73-57 Fenerbahçe Beko

2023-24 – Normal sezon – Panathinaikos Aktor 74-63 Fenerbahçe Beko

2023-24 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 83-69 Panathinaikos Aktor

2022-23 – Normal sezon – Panathinaikos 88-94 Fenerbahçe Beko

2022-23 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 107-77 Panathinaikos

2021-22 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 59-62 Panathinaikos

2021-22 – Normal sezon – Panathinaikos 91-87 Fenerbahçe Beko

2020-21 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 100-74 Panathinaikos

2020-21 – Normal sezon – Panathinaikos 82-68 Fenerbahçe Beko

2019-20 – Normal sezon – Panathinaikos 81-78 Fenerbahçe Beko

2018-19 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 85-66 Panathinaikos

2018-19 – Normal sezon – Panathinaikos 69-81 Fenerbahçe Beko

2017-18 – Normal sezon - Fenerbahçe Doğuş 67 – 62 Panathinaikos Superfoods

2017-18 – Normal sezon - Panathinaikos Superfoods 70 – 68 Fenerbahçe Doğuş

2016-17 – Playoff – Fenerbahçe 79 – 61 Panathinaikos Superfoods

2016-17 - Playoff - Panathinaikos Superfoods 75 – 80 Fenerbahçe

2016-17 - Playoff - Panathinaikos Superfoods 58 – 71 Fenerbahçe

2016-17 – Normal sezon – Fenerbahçe 84 – 63 Panathinaikos Superfoods

2016-17 – Normal sezon - Panathinaikos Superfoods 81 – 70 Fenerbahçe

2015-16 - Top 16 - Panathinaikos 76 – 71 Fenerbahçe

2015-16 - Top 16 – Fenerbahçe 82 – 75 Panathinaikos

2014-15 – Normal sezon - Fenerbahçe Ülker 84 – 62 Panathinaikos

2014-15 - Normal sezon - Panathinaikos 91 – 73 Fenerbahçe Ülker

2013-14 - Top 16 Panathinaikos 76 – 67 Fenerbahçe Ülker

2013-14 - Top 16 - Fenerbahçe Ülker 77 – 72 Panathinaikos

2012-13 – Normal sezon – Panathinaikos 69 – 55 Fenerbahçe Ülker

2012-13 – Normal sezon - Fenerbahce Ülker 73 – 64 Panathinaikos

2011-12 - Top 16 - Panathinaikos 72 – 62 Fenerbahçe Ülker

2011-12 - Top 16 – Fenerbahçe Ülker 56 – 77 Panathinaikos Athens

2007-08 – Normal sezon – Panathinaikos 88 – 68 Fenerbahçe Ülker

2007-08 – Normal sezon - Fenerbahçe Ülker 64 – 83 Panathinaikos



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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