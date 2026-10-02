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Fenerbahçe Tarfin-Dubai Basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague 3. hafta mücadelesi

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Fenerbahçe Tarfin-Dubai Basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague 3. hafta mücadelesi
Başlık ResmiFenerbahçe Tarfin-Dubai Basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague 3. hafta mücadelesi

Fenerbahçe Tarfin-Dubai Basketbol maçı, EuroLeague 3. hafta programının öne çıkan karşılaşmaları arasında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin iç sahada oynayacağı mücadele öncesinde yayın bilgileri, maç saati ve iki takımın performansı merak ediliyor.

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Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 3. haftasında Dubai Basketbol'u İstanbul'da konuk ediyor. Sarı-lacivertliler ilk iki haftada Virtus Bologna ve Bayern Münih karşısında galibiyet alırken Dubai Basketbol da Real Madrid ve Barcelona'yı mağlup ederek sezona kayıpsız başladı. İki takımın da 2'de 2 yaptığı haftada oynanacak karşılaşma, zirve yarışının erken dönemindeki önemli eşleşmelerden biri olacak.

FENERBAHÇE TARFİN-DUBAİ BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Tarfin-Dubai Basketbol maçı 2 Ekim 2026 Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. EuroLeague 3. hafta karşılaşması saat 20.45'te başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyenler S Sport yayınını, dijital platform üzerinden izlemek isteyenler ise S Sport Plus'ı kullanabilecek.

Fenerbahçe Tarfin-Dubai Basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague 3. hafta mücadelesi
Başlık ResmiFenerbahçe Tarfin-Dubai Basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague 3. hafta mücadelesi

FENERBAHÇE TARFİN-DUBAİ BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Tarfin ile Dubai Basketbol arasındaki EuroLeague 3. hafta maçı 2 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak. Mücadele İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek. Fenerbahçe, sezonun ilk haftasında Virtus Bologna'yı 78-68, ikinci haftasında ise Bayern Münih'i 100-76 mağlup etti. Dubai Basketball da Real Madrid'i 78-77 ve Barcelona'yı 94-87 yenerek İstanbul'a iki galibiyetle geldi.

Fenerbahçe Tarfin-Dubai Basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague 3. hafta mücadelesi
Başlık ResmiFenerbahçe Tarfin-Dubai Basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague 3. hafta mücadelesi

Sarı-lacivertliler açısından karşılaşmanın bir diğer dikkat çeken yönü ise geçen sezonki eşleşmeler. Dubai Basketbol, geçen sezon İstanbul'daki maçı 93-69, kendi sahasındaki karşılaşmayı ise 92-81 kazandı. Fenerbahçe Tarfin ise iki ekip arasında eylül ayında oynanan SuperCup üçüncülük maçında 85-77'lik galibiyet aldı.

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Editör : İREM ÖZCAN
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