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İşte derbi tarihleri! Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, GS-FB maçı saat kaçta?

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İşte derbi tarihleri! Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, GS-FB maçı saat kaçta?
Başlık ResmiGalatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman?

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun 7. haftasına girilirken futbolseverlerin gözü derbi takvimine çevrildi. Sezon başında gerçekleştirilen fikstür çekimiyle belirlenen derbi haftaları doğrultusunda Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman merak edilirken, Trabzonspor-Beşiktaş, Beşiktaş-Galatasaray ve Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmalarının da tarihleri belli oldu. İşte Süper Lig'de kalan derbilerin tarihleri, saatleri ve oynanacağı statlar...

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Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Ligde 7. hafta heyecanı 9 Ekim'de oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlayacak. Haftanın tamamlanmasının ardından takımlar 8. hafta müsabakaları için sahaya çıkacak. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman? Derbiler ne zaman yapılacak?

İşte derbi tarihleri! Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, GS-FB maçı saat kaçta?
Başlık Resmiİşte derbi tarihleri! Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, GS-FB maçı saat kaçta?

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, GS-FB MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 26 Ekim 2026 Pazartesi günü yapılacak. Karşılaşma 21.30'da başlayacak ve Galatasaray'ın sahası RAMS Park'ta oynanacak.

İşte derbi tarihleri! Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, GS-FB maçı saat kaçta?
Başlık Resmiİşte derbi tarihleri! Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, GS-FB maçı saat kaçta?

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 8. haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması 19 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. Papara Park'ta yapılacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

İşte derbi tarihleri! Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, GS-FB maçı saat kaçta?
Başlık Resmiİşte derbi tarihleri! Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, GS-FB maçı saat kaçta?

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya gelecek. 30 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak maç 21.00'de Beşiktaş Park'ta yapılacak.

İşte derbi tarihleri! Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, GS-FB maçı saat kaçta?
Başlık Resmiİşte derbi tarihleri! Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, GS-FB maçı saat kaçta?

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki derbi, Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak. 13 Aralık 2026 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak karşılaşmaya Chobani Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak.

İşte derbi tarihleri! Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, GS-FB maçı saat kaçta?
Başlık Resmiİşte derbi tarihleri! Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, GS-FB maçı saat kaçta?

SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇLARI

•⁠ ⁠9 Ekim Cuma: 20.00 Galatasaray-Kasımpaşa
•⁠ ⁠10 Ekim Cumartesi: 13.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler
•⁠ ⁠10 Ekim Cumartesi: 16.00 Samsunspor-Trabzonspor
•⁠ ⁠10 Ekim Cumartesi: 16.00 Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK
•⁠ ⁠10 Ekim Cumartesi: 19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
•⁠ ⁠11 Ekim Pazar: 13.30 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbul Başakşehir
•⁠ ⁠11 Ekim Pazar: 16.00 Gaziantep FK-Arca Çorum FK
•⁠ ⁠11 Ekim Pazar: 19.00 Beşiktaş-Kocaelispor
•⁠ ⁠12 Ekim Pazartesi: 20.00 Eyüpspor-Göztepe

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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