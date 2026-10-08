ÖZEL│Galatasaray’ın eski yıldızı Fleurquin'den Barcelona maçı şifresi: Galibiyet reçetesi Osimhen

Galatasaray’ın Uruguaylı eski futbolcusu Andres Fleurquin, Türkiye Gazetesi’ne röportaj verdi. Şampiyonluk yıllarından Mircea Lucescu ve Okan Buruk değerlendirmelerine, Camp Nou'daki gol anısından 13 Ekim'deki Barcelona karşılaşmasının taktik şifrelerine kadar birçok konuya değinen Fleurquin, "Galatasaray’ın kazanma anahtarı, Barcelona'ya oyun kurdurmayacak taktiksel baskı ve Victor Osimhen’i doğru topla buluşturmaktır." dedi.

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Galatasaray formasını bir sezon terletmesine rağmen attığı kritik gollerle adından söz ettiren Andres Fleurquin, Rumen futbolunun efsanelerinden Mircea Lucescu yönetimindeki Süper Lig şampiyonluğunda kilit rol oynadı. Şampiyonlar Ligi maçında Camp Nou’daki 2-2’lik Barcelona maçında attığı golle hafızalarda yer edinen 51 yaşındaki eski futbolcu, Galatasaray’daki günleri ve yaklaşan Barcelona maçıyla ilgili Türkiye Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu.

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“SIRRIMIZ TAKIM RUHUYDU”

2001-2002 sezonunda Fenerbahçe'nin üç puan önünde, 78 puanla Süper Lig şampiyonluğuna ulaştıkları dönemi anlatan Fleurquin, “Bana göre o sezonun anahtarı, oyuncular arasında sahip olduğumuz insani bağdı. Birbirine çok sıkı kenetlenmiş bir gruptuk, birbirimize yardımcı olurduk ve bence o kadronun en büyük gücü de buydu. Mircea Lucescu ise oyuncuların sevgisini kazanmak gibi büyük bir meziyete sahipti. Futbolcularına karşı her zaman çok saygılıydı, taktiklerinde çok netti ve harika bir motive ediciydi.” dedi.

Andres Fleurquin, Galatasaray formasıyla Barcelona karşısında.

“BARÇA GOLÜM ÖZELDİ”

2001 yılında deplasmanda Katalan ekibine karşı gol attığı maçla ilgili hatıralarından ve duygularından bahseden Fleurquin, “Dürüst olmak gerekirse, o maçla ilgili harika bir anım var. Maçın büyük bölümünde çok iyi bir mücadele sergiledik. Hatta çok iyi bir takıma sahip olan Barcelona karşısında öne geçtik ve o muhteşem stadyumda gol atma şansı da buldum. Soyunma odasından son derece motive bir şekilde ve o sahada harika bir sonuç alacağımıza inanarak çıktığımızı hatırlıyorum. Bu benim için çok özel bir anı çünkü büyükannem maçtan bir gün önce vefat etmişti ve o golü ona armağan etmiştim.” diye konuştu.

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"GALATASARAY'IN ASIL GÜCÜ OSIMHEN"

Galatasaray’ın 13 Ekim Salı günü Barcelona ile sahasında karşılaşacağı mücadeleye değinen ve galibiyetin ipuçlarını veren eski yıldız, “Bence Galatasaray'ın mükemmel bir performans sergileme ve çok olumlu bir sonuç alma şansı yüksek. Asıl güçleri, Victor Osimhen’in bitirici vuruşları yapabilmesi için ona bolca top aktarabilmelerinde yatıyor. Bunun için takımın taktiksel açıdan kompakt kalması, orta sahada yoğun pres yapması ve hem Rafael Leao hem de Barış Alper Yılmaz'ın kanatlarda fark oluşturması büyük önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen, bu sezon forma giydiği 4 maçta 6 gol kaydetti ve 2 asist yaptı.

“TARAFTAR EN BÜYÜK GÜÇ”

Sarı-kırmızılı taraftarın takıma etkisiyle ilgili konuşan tecrübeli futbol adamı, “Galatasaraylı taraftarlar, sahadaki bir oyuncu için tribünlerin desteğini sürekli hissetmenin ne kadar büyük bir anlam taşıdığının her zaman farkında. Bu; tribünlerden üzerinize yağan, sizi iten ve ilerlemeye devam etmeniz için gereken gücü veren, hiç bitmeyen bir motivasyon kaynağı. Taraftarların desteği, İstanbul'dan yanımda götürdüğüm en güzel hatıra.” sözlerini sarf etti.

“YAMAL VE PEDRI’YE DİKKAT”

La Liga devinin son dönemdeki performansına ve tehlikeli oyuncularına ayrı bir parantez açan 51 yaşındaki eski futbolcu, şöyle devam etti:

Barcelona, dünyanın en büyük kulüplerinden biri ve bu tür turnuvalarda nasıl oynamaları gerektiğini çok iyi biliyor. Bence Lamine Yamal’ın başında sürekli bir oyuncu bulundurmanız ve hemen yakınında da ikinci bir oyuncunun yer almasını sağlamanız gerekiyor. Ardından, Pedri'nin sahanın merkezinden oluşturabileceği pas kanallarını da kesmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bana göre kilit nokta, Galatasaray'ın 35 metrelik bir alan içinde oynaması ve tüm takımın bir blok halinde hareket etmesidir.

"TARİHİN EN İYİLERİNDEN"

Galatasaray ile üst üste 4 yıl şampiyonluk yaşayan teknik direktör Okan Buruk'un başarılarıyla ilgili önemli tespitlerde bulunan Fleurquin, “Okan Hoca, bence tarihteki en iyi antrenörlerden biri. Oyuncularına da aşıladığı bir kazanma zihniyetine sahip. Futbolcuylarıyla çok iyi anlaşıyor, onlarda saygı uyandırıyor ve takımı koşullara göre taktiksel olarak nasıl adapte edeceğini çok iyi biliyor. Bunu başarabilen çok fazla antrenör yok.” dedi.

“KALBİM GALATASARAY’LA”

Salı günkü zorlu mücadeleyle ilgili favori takım konusunda düşüncelerini açıklayan Fleurquin, “Kalbim elbette Galatasaray'dan yana; kazanmalarını umarak Uruguay'dan heyecanla izleyeceğim. Galatasaray'ın kazanmasına dair tavsiyeme gelince, bence mesele temel olarak Barcelona’nın oyun kurmasına izin vermemek adına uygulanması gereken taktiksel baskıya ve elbette Victor Osimhen’i topla bol bol buluşturma çabasına dayanıyor.” açıklamasını yaptı.

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