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Spor

Barcelona'nın eski yıldızı Pedro kramponlarını astı

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Barcelona'nın eski yıldızı Pedro kramponlarını astı
Başlık ResmiBarcelona'nın eski yıldızı Pedro kramponlarını astı

Barcelona'nın eski golcüsü Pedro Rodriguez, sosyal medya hesaplarından yayımladığı duygusal bir mesajla futbolu bıraktığını açıkladı.

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İspanyol devi Barcelona'nın eski yıldızı Pedro Rodriguez, 39 yaşındaki futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.

"VAKTİN GELDİĞİNİ HİSSEDİYORUM"

Sosyal medya hesabından yayımladığı duygusal mesajla futbola veda eden Pedro, "Vaktin geldiğini hissediyorum. Bir adım öne çıkıp hayatımda yeni bir evre başlatmanın zamanı geldi. Hayalimi gerçekleştirmenin ve bunu gerçekleştirmemde bana destek olan herkesin gururuyla sahayı terk ediyorum. Teşekkür ederim futbol, bana çok mutluluk verdiğin için." sözleriyle kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Pedro Rodriguez
Başlık ResmiPedro Rodriguez

BARCELONA'DA 3 DEVLER LİGİ ZAFERİ

Pep Guardiola yönetiminde Barcelona'da A takım seviyesine yükselen Pedro, Katalan deviyle büyük başarılar elde etti. Barça ile 3 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan İspanyol hücumcu, LaLiga'da ise 5 şampiyonluk elde etti.

İSPANYA İLE DÜNYA VE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

İspanya Milli Takımı'nın altın jenerasyonunda da önemli bir parçası olan Pedro, 2010 Güney Afrika Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Şampiyonası zaferlerinde takımına katkı sağladı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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