Süper Lig'de 7'nci hafta heyecanı: Maç programı
Milli aranın ardından Süper Lig'de 7'nci hafta heyecanı; 9 Ekim, 10 Ekim, 11 Ekim ve 12 Ekim'de oynanacak maçlarla yaşanacak.
Trendyol Süper Lig'de 7'nci haftanın açılış maçında Galatasaray, RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı RAMS Park'ta konuk edecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Süper Lig'de haftanın programı şöyle:
9 Ekim Cuma
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)
10 Ekim Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)
16.00 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16.00 Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK (Alanya Oba)
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)
11 Ekim Pazar
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbul Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Gaziantep FK-Arca Çorum FK (Gaziantep)
19.00 Beşiktaş-Kocaelispor (Tüpraş)
12 Ekim Pazartesi
20.00 Eyüpspor-Göztepe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)