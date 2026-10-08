TFF adım adım seçime!

Türk futbolunda yaşanan hakem ve bahis operasyonları sonrasında TFF yönetiminden istifa eden isimlere TFF Genel Sekreter Abdullah Ayaz da eklendi. Gelen bu istifa, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu üzerindeki baskıyı daha da artırdı. TFF’nin toplantıda olağanüstü seçim kararı alması bekleniyor.

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Son dönemde Türk futbolunda yaşanan depremler TFF’de istifa furyasına yol açtı. Her ne kadar Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, “30 yıllık pisliği bize yıkamazsınız” diyerek istifa etmeyeceğini açıklasa da arka arkaya gelen istifalar, olağanüstü genel kurulun ayak sesler oldu. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte beş kişi tutuklanmış, bahis soruşturması kapsamında PFDK’ye sevk edilen 448 yönetici arasında yer alan Ural Aküzüm görevini bırakmıştı. Bu istifayı Âdem Doğrul, Seymen Gençtürk ve Kazım Şengöçgel izlerken Mustafa Temel Bozbağ ile yönetim kurulu üyesi Mevlüt Aktan da “TFF aile şirketi anlayışıyla yönetilemez” diyerek istifalarını sundu.

İbrahim Hacıosmanoğlu

BASKI DAHA DA ARTTI

Yaşanan istifa furyasına kritik konumdaki bir isim daha eklendi; Abdullah Ayaz. TFF’de genel sekreter olarak görev yapan Ayaz, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yeğeni olması dolayısıyla dikkat çekiyordu. TFF’den yapılan açıklamada Ayaz’ın 5 Ekim’de istifasını sunduğu belirtildi. Ayaz dört ay önce de istifasını sunmuş ancak TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu görevine dönmeye ikna etmişti. Ayaz, yarın yapılacak kritik yönetim kurulu toplantısı öncesinde odasını geri dönmemek üzere boşalttı. Gelen bu istifa, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu üzerindeki baskıyı daha da artırdı. TFF’nin toplantıda olağanüstü seçim kararı alması bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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