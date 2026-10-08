Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

TFF adım adım seçime!

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
TFF adım adım seçime!
Başlık ResmiTFF adım adım seçime!

Türk futbolunda yaşanan hakem ve bahis operasyonları sonrasında TFF yönetiminden istifa eden isimlere TFF Genel Sekreter Abdullah Ayaz da eklendi. Gelen bu istifa, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu üzerindeki baskıyı daha da artırdı. TFF’nin toplantıda olağanüstü seçim kararı alması bekleniyor.

Kaydet
|

Son dönemde Türk futbolunda yaşanan depremler TFF’de istifa furyasına yol açtı. Her ne kadar Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, “30 yıllık pisliği bize yıkamazsınız” diyerek istifa etmeyeceğini açıklasa da arka arkaya gelen istifalar, olağanüstü genel kurulun ayak sesler oldu. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte beş kişi tutuklanmış, bahis soruşturması kapsamında PFDK’ye sevk edilen 448 yönetici arasında yer alan Ural Aküzüm görevini bırakmıştı. Bu istifayı Âdem Doğrul, Seymen Gençtürk ve Kazım Şengöçgel izlerken Mustafa Temel Bozbağ ile yönetim kurulu üyesi Mevlüt Aktan da “TFF aile şirketi anlayışıyla yönetilemez” diyerek istifalarını sundu.

ÖNERİLEN HABERLER
TFF
SPOR

TFF'de kazan kaynıyor: İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeğeni de istifa etti
İbrahim Hacıosmanoğlu
Başlık Resmiİbrahim Hacıosmanoğlu

BASKI DAHA DA ARTTI

Yaşanan istifa furyasına kritik konumdaki bir isim daha eklendi; Abdullah Ayaz. TFF’de genel sekreter olarak görev yapan Ayaz, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yeğeni olması dolayısıyla dikkat çekiyordu. TFF’den yapılan açıklamada Ayaz’ın 5 Ekim’de istifasını sunduğu belirtildi. Ayaz dört ay önce de istifasını sunmuş ancak TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu görevine dönmeye ikna etmişti. Ayaz, yarın yapılacak kritik yönetim kurulu toplantısı öncesinde odasını geri dönmemek üzere boşalttı. Gelen bu istifa, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu üzerindeki baskıyı daha da artırdı. TFF’nin toplantıda olağanüstü seçim kararı alması bekleniyor.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.