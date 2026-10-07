Süper Lig ekibinden Alex de Souza açıklaması: Geri mi dönüyor?

Metin Diyadin'in istifasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına devam eden Gençlerbirliği'nde Başkan Arda Çakmak, Alex de Souza iddiasını cevapladı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Metin Diyadin'in istifasının ardından yeni teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Başkent ekibinin Başkanı Arda Çakmak, yeni teknik adam arayışları konusunda Ajansspor'a açıklamalarda bulundu.

"ALEX DE SOUZA ÖNERİLDİ"

Alex de Souza'nın kendilerine önerildiğini ancak sıcak bakmadıklarını söyleyen Çakmak, "Alex de Souza ismi önerildi. Sıcak bakmadık." diye konuştu.

"CARLOS TEVEZ LİSTEMİZ YOK"

Carlos Tevez iddialarına da cevap veren Arda Çakmak, "Carlos Tevez listemiz yok. Carlos Tevez ile görüşmemiz olmadı." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in geride kalan 6 haftalık bölümüde 7 puan toplayan kırmızı siyahlılar, milli aranın ardından sahasında Amedspor ile karşılaşacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala