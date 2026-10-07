ÖZEL│Fenerbahçe'nin yeni kulesi Eymen Çavdar'ı eski hocası anlattı: Vedat Muriqi ve Enes Ünal gibi

Derince Birlikspor'dan Fenerbahçe altyapısına transfer olan Eymen Çavdar’ın eski teknik direktörlerinden Yusuf Hocaoğlu, Türkiye Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. Genç yeteneğin oyun stilini Fenerbahçeli Vedat Muriqi’ye, kariyer basamaklarını ise milli futbolcu Enes Ünal’a benzeten Hocaoğlu, eski öğrencisinin transfer sürecine ve potansiyeline dair önemli değerlendirmeler yaptı.

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Ligde ve Avrupa'da kalıcı zaferler hedefleyen Fenerbahçe, bu doğrultuda geleceğin yıldızlarını yetiştirmek için altyapı çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler, Derince Birlikspor'un 1.93’lük santrforu Eymen Çavdar transferiyle dikkat çeken bir hamleye imza attı. Genç yetenek Çavdar’ın ilk takımı olan Gölcükspor Futbol Akademisi’nden teknik direktörü Yusuf Hocaoğlu, eski öğrencisiyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne röportaj verdi.

HOCAOĞLU: YETENEĞİNİ BELLİ EDİYORDU

Eymen Çavdar’ın futbola başlama süreçlerine değinen teknik direktör Hocaoğlu, “Eymen'le Gölcükspor Futbol Akademisi’nde çalışmaya başladık. İlk lisansını da zaten ben çıkardım. O dönemde kendi yaş grubuna göre uzun boylu ve fiziksel olarak güçlü bir oyuncuydu. Futbol okuluna gelerek antrenmanlara başladı. Hem maçlarda hem de antrenmanlarda çok iyi işlere imza atıyordu. Bize adeta, ‘Ben bu işi yapacağım’ izlenimi veriyordu ve bizi gerçekten de yanıltmadı. Enes Hoca ile birlikte onunla 3 yıl boyunca çalıştık. O dönemde de iyi işler yapıyordu, yani 'Ben futbolcu olacağım' diye kendini belli ediyordu.” dedi.

Eymen Çavdar

“GOL VURUŞLARI ÇOK İYİ”

Genç yeteneğin pozisyon bilgisi ve çalışma azminden bahseden Hocaoğlu, “Bizim takımın pivot santrforuydu. Daha çok sırtı dönük oyunda katkı sağlıyor, arkadaşlarına gol yollarında yardımcı olmaya çalışıyordu. Gol vuruşları konusunda da çok iyiydi. Zaten geçen sene kendini bayağı geliştirdi ve 15 gol attı. Akademi Ligi’nde 15 gol, küçümsenmeyecek bir rakamdı. Çalışma disiplininden oldukça memnunduk. Antrenmanlarda kendini çok iyi veriyor, istediğimiz şeyleri yapmaya çalışıyordu. Hatta antrenman bittikten sonra bireysel olarak çalışmaya devam ediyordu. Eksiklerini gidermek için gelip benimle konuşuyordu. Sezonun antrenman yapılmayan ölü dönemlerinde Eymen’le birlikte bireysel çalışmalar yapıyorduk. Ayrıca kendi özel antrenörü de vardı ve eksiklerini bu şekilde gidermeye çalışıyordu.” diye konuştu.

“DEĞERLİ BİR KARAKTER”

16 yaşındaki santrforun ahlaki değerlerinden övgüyle bahseden tecrübeli çalıştırıcı, “Yıllardır antrenörlük yapıyorum ve bugüne kadar çok iyi, çok beyefendi oyuncularla karşılaştım. Şunu söyleyeyim; benim için öncelik her zaman ahlak ve karakterdir. Bu iki önemli husus Eymen’de fazlasıyla var. Anne ve babası sağ olsun, ona çok iyi bir eğitim vermiş. Ahlaklı, karakterli ve oldukça saygılı bir çocuk. İletişimimiz çok güçlüydü; sohbetlerimizde ona söylediklerimizi gayet iyi anlayan bir futbolcumuzdu. Biz onu çok seviyorduk, o da bize her zaman büyük bir sevgi ve saygı duyuyordu. Allah anne ve babasından razı olsun. Çok değerli bir futbolcu ve karakter yetiştirmişler. İleride hem futbol anlamında hem de insan olarak çok iyi bir noktada olacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Yusuf Hocaoğlu

“TRANSFERİ SÜRPRİZ OLMADI”

Yıldız adayının sarı-lacivertli ekibe transferini değerlendiren 53 yaşındaki antrenör, şöyle devam etti:

Fenerbahçe’ye transferi benim için sürpriz olmadı. Bu çocuğun iyi yerlere geleceği ve daha büyük kulüplerde oynayacağı belliydi. Gerek futboluyla gerekse karakteriyle kendini zaten belli ediyordu. Ondan böyle bir hamle bekliyordum. Kocaelispor da onunla çok ilgilendi ancak transfer Fenerbahçe’ye nasip oldu. Fenerbahçe’de kendini daha çok geliştireceğini düşünüyorum. Orada hem futbol becerisi hem de oyun karakteri açısından sağlam bir futbol kültürü edineceğine inanıyorum. İnşallah çok daha iyi yerlere gelecektir.

“FENERBAHÇE HAYALİYDİ”

Öğrencisinin ilerleyen dönemlerde daha da gelişeceğinin altını çizen Yusuf Hocaoğlu, “Yakın zamanda Fenerbahçe Futbol Akademisi’nde eğitimine başlayacak. Türkiye’nin en iyi altyapısına gitti. Zaman içinde her zorluğun üstesinden gelecektir. Çünkü hem fiziksel hem de mental olarak güçlü bir sporcu. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirip daha da iyi olacak. Kendisinin koyu bir Fenerbahçeli olduğunu ve hedefinin Fenerbahçe A Takımı’nda futbol oynamak olduğunu biliyorum. Fenerbahçe, büyük bir camia ve büyük bir kulüp. Ben Eymen’e futbol ve oyun karakteri anlamında çok büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Fenerbahçe’de kendini geliştirecektir.” sözlerini sarf etti.

“VEDAT MURIQI'YE ÇOK BENZETİYORUM”

Golcü futbolcuyu tarz ve yetenek olarak önemli isimlere benzeten Hocaoğlu, “Onu Fenerbahçe’nin santrforu Vedat Muriqi’ye çok benzetiyorum. Eymen de tıpkı onun gibi çok koşan, mücadeleci ve defansı yıpratan bir oyuncu. Ön tarafta rakip savunmayı yorarken, takım arkadaşlarına da gol yollarında yardımcı olmaya çalışan bir santrfor profili çiziyor. Muriqi'nin o yıpratıcı özelliklerini Eymen'de birebir görüyorum. Diğer yandan aklıma Enes Ünal da geliyor; o da bu yaşlarda Bursaspor altyapısından çıkarak hızla yükselmeye başlamıştı. Onun durumunu biraz Enes Ünal'a benzetiyorum. Bu işi başarabileceğine inanıyorum. Tıpkı Enes Ünal gibi altyapıdan yetişip milli takıma ve çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum.” tespitinde bulundu.

Vedat Muriqi

“KEREM ÖRNEĞİNE DE BAKABİLİRİZ”

Gölcükspor Futbol Akademi’nin vizyonundan da bahseden deneyimli antrenör, şöyle devam etti:

Gölcükspor, mazisi olan değerli bir kulüp. Futbol okullarımızda çok önemli oyuncular yetişti. Bunlardan biri tabii ki Kerem Aktürkoğlu; o bizim için çok büyük bir değer. Gölcükspor altyapısının ne kadar önemli işler başardığını Kerem Aktürkoğlu örneğinden de anlayabiliriz. Futbolcularıma hep şu örneği veriyorum: 'Bu kulüpten Kerem Aktürkoğlu gibi değerli bir futbolcu çıktı, neden siz de onlardan biri olmayasınız?' Onlara, iyi ve disiplinli çalışarak bu hedeflere ulaşabileceklerini anlatıyorum. Hatta oyuncularıma Eymen’i de örnek olarak gösteriyorum. Kısacası, 'Antrenman devamlılığı sağlar, beslenmenize ve uyku düzeninize dikkat ederseniz neden olmasın?' diyorum.

“FUTBOL PRENSİPLERİNİ ANLATIYORUZ”

Kulüp olarak altyapıda verdikleri disiplinli eğitimden bahseden Hocaoğlu, son olarak şunları söyledi:

Futbol okulu çalışmalarımızı çoğunlukla beden eğitimi bölümü mezunu ve profesyonel futbol geçmişi olan değerli hocalarımızla birlikte yürütüyoruz. Burada iyi ve yetenekli oyuncularımızı yarışmacı gruplarımıza alıyoruz. Oyuncularımıza futbol prensiplerini anlatıyoruz. Savunma ve hücum prensipleri gibi futbolun temel konularını anlatarak işe başlıyoruz. Bununla birlikte, saygı, karakter ve ahlak gibi konularda da futbolcularımıza rol model olma sorumluluğunu taşıyoruz. Sürecin giderek daha iyiye gideceğine inanıyorum; umarım Türk futboluna yeni Eymenler, çok daha yetenekli oyuncular kazandırırız.

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