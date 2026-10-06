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Spor

Oosterwolde transferinde yeni perde: Ocakta Fenerbahçe'nin kapısı çalınacak

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Oosterwolde transferinde yeni perde: Ocakta Fenerbahçe'nin kapısı çalınacak
Başlık ResmiOosterwolde transferinde yeni perde: Ocakta Fenerbahçe'nin kapısı çalınacak

İtalyan ekibi Roma'nın, yaz transfer döneminde sağlık kontrolleri nedeniyle gerçekleşmeyen Jayden Oosterwolde transferi için yeniden harekete geçmeye hazırlandığı iddia edildi. Başkent ekibinin, Hollandalı savunmacının sakatlık sonrası dönüşünü takip ettiği ve ocak ayında transfer girişiminde bulunabileceği ileri sürüldü.

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Sarı lacivertlilerin Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde için Roma iddiası yeniden gündeme geldi.

ROMA'NIN TRANSFER LİSTESİNDE

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, yaz transfer döneminde sağlık kontrollerindeki şüpheler nedeniyle gerçekleşmeyen transferin ardından Oosterwolde'nin adı Roma'nın listesinde tutuluyor.

OCAK AYINDA HAREKETE GEÇİLECEK

Roma Sportif Direktörü Tony D'Amico'nun, Hollandalı savunmacının sakatlık sonrası sahalara dönüşünü takip ettiği ve oyuncunun tamamen hazır hale gelmesinin ardından ocak ayında transfer için yeniden harekete geçilebileceği aktarıldı.

Jayden Oosterwolde
Başlık ResmiJayden Oosterwolde

TRANSFER SON ANDA İPTAL OLMUŞTU

Yaz döneminde Roma'ya transferi son anda gerçekleşmeyen 25 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerinde yaşanan sorunlar nedeniyle Fenerbahçe'de kaldığı aktarıldı. Oosterwolde'nin eylül ayının başında geçirdiği operasyonun ardından yaklaşık üç ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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