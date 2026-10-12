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Raphinha sakatlandı mı, Galatasaray-Barcelona maçında oynayacak mı?

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Raphinha sakatlandı mı, Galatasaray-Barcelona maçında oynayacak mı?
Başlık ResmiRaphinha sakatlandı mı, Galatasaray-Barcelona maçında oynayacak mı?

Barcelona’nın Brezilyalı yıldızı Raphinha’nın Galatasaray karşılaşmasında kadro durumu gündemde yerini aldı. Futbolseverler Raphinha sakatlandı mı, Galatasaray-Barcelona maçında oynayacak mı sorusunun cevabını araştırırken oyuncunun akıbeti ise belli oldu.

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Brezilya Milli Takımı kampında sağ uyluğunda sorun yaşayan tecrübeli futbolcu, yapılan kontrollerin ardından ciddi bir sakatlık yaşamadığı bildirildi. Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, yine de oyuncunun geçmişte yaşadığı sakatlıkları göz önünde bulundurarak risk almak istemediklerini belirtti. Peki, Raphinha sakatlandı mı, Galatasaray-Barcelona maçında oynayacak mı?

Raphinha sakatlandı mı, Galatasaray-Barcelona maçında oynayacak mı?
Başlık ResmiRaphinha sakatlandı mı, Galatasaray-Barcelona maçında oynayacak mı?

RAPHİNHA SAKATLANDI MI?

Barcelona’nın hücum oyuncusu Raphinha, Brezilya Milli Takımı kampında sağ uyluğunda yaşadığı rahatsızlık nedeniyle milli takım kadrosundan ayrıldı. Oyuncunun İspanya’ya dönmesinin ardından yapılan değerlendirmelerde ciddi bir sakatlık tespit edilmediği bildirildi.

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, futbolcunun durumuna ilişkin açıklamasında bunun ciddi bir sakatlık olarak değerlendirilmediğini, Raphinha’nın önceki sezonda üç kez sakatlık yaşaması nedeniyle temkinli hareket edeceklerini belirtti.

Raphinha sakatlandı mı, Galatasaray-Barcelona maçında oynayacak mı?
Başlık ResmiRaphinha sakatlandı mı, Galatasaray-Barcelona maçında oynayacak mı?

RAPHİNHA GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick’in açıklamasına göre Raphinha, 13 Ekim 2026 Salı günü Galatasaray ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında görev alamayacak. Brezilyalı futbolcunun ciddi bir sakatlığının bulunmadığı belirtilse de teknik ekip, oyuncunun sağlığını riske atmamak için dinlendirilmesine karar verdi.

Raphinha sakatlandı mı, Galatasaray-Barcelona maçında oynayacak mı?
Başlık ResmiRaphinha sakatlandı mı, Galatasaray-Barcelona maçında oynayacak mı?

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında karşı karşıya gelecek. İstanbul’daki RAMS Park’ta oynanacak mücadele, 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00’de başlayacak.

Raphinha sakatlandı mı, Galatasaray-Barcelona maçında oynayacak mı?
Başlık ResmiRaphinha sakatlandı mı, Galatasaray-Barcelona maçında oynayacak mı?

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayımlanacağı bildirildi.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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