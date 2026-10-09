Galatasaray maçı öncesi Barcelona'ya kötü haber: Hansi Flick bizzat duyurdu

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Raphinha'nın sakatlığı hakkında konuştu. Flick, 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, 13 Ekim'deki Galatasaray maçında forma giyemeyeceğini söyledi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de Galatasaray'a konuk olacak. İspanyol ekibinin teknik direktörü Hansi Flick, LaLiga'da 10 Ekim'de oynayacakları Getafe karşılaşması öncesinde soruları cevapladı.

Hansi Flick

"GALATASARAY MAÇINDA YOK"

Sakatlığı bulunan isimlerin son durumlarını paylaşan Flick, "Raphinha geçen yıl üç sakatlık geçirdiği için dikkatli olmalıyız. Ona özen göstermeliyiz. Yarın (Getafe) ve Galatasaray maçında oynayamayacak. Kaleci Joan Garcia'nın durumu ise iyi, kadroya dönebilecek" dedi.

Raphinha, bu sezon 8 maçta 14 golattı ve 3 asistr yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenilmişti. Barcelona ise sahasında Hollanda ekibi Feyenoord'u 5-1 mağlup etmişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala