Galatasaray maçı öncesi Barcelona'ya kötü haber: Hansi Flick bizzat duyurdu
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Raphinha'nın sakatlığı hakkında konuştu. Flick, 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, 13 Ekim'deki Galatasaray maçında forma giyemeyeceğini söyledi.
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de Galatasaray'a konuk olacak. İspanyol ekibinin teknik direktörü Hansi Flick, LaLiga'da 10 Ekim'de oynayacakları Getafe karşılaşması öncesinde soruları cevapladı.
"GALATASARAY MAÇINDA YOK"
Sakatlığı bulunan isimlerin son durumlarını paylaşan Flick, "Raphinha geçen yıl üç sakatlık geçirdiği için dikkatli olmalıyız. Ona özen göstermeliyiz. Yarın (Getafe) ve Galatasaray maçında oynayamayacak. Kaleci Joan Garcia'nın durumu ise iyi, kadroya dönebilecek" dedi.
Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenilmişti. Barcelona ise sahasında Hollanda ekibi Feyenoord'u 5-1 mağlup etmişti.