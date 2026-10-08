Kerem Demirbay'ın Galatasaray sözleri olay oldu: "Konuşursam her yer patlar"

Kasımpaşa forması giyen Kerem Demirbay'ın, eski takımı Galatasaray ile ilgili söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu. Sarı kırmızılıların son yıllardaki şampiyonluk serisi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Demirbay, konuyla ilgili bildiklerini anlatması halinde büyük yankı oluşacağını söyledi. Sosyal medya hesabından röportaja ilişkin olarak bir açıklama yayımlayan Demirbay, sözlerinin bağlamından koparıldığını belirtti.

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Kariyerini Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da sürdüren 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, Yağız Sabuncuoğlu'nun programında futbol gündemine ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

"EN BÜYÜK YETENEĞİ İLETİŞİMİ'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a büyük saygı duyduğunu söyleyen Demirbay, "En büyük yeteneği insanlığı ve oyuncularıyla arasındaki bağı çok iyi yönetmesi. Üst üste 4 kez şampiyon oldu. Türkiye'deki futbol dinamiklerini biliyorsunuz. Bence en büyük özelliklerinden biri, oyuncularıyla kurduğu o güçlü bağ" diye konuştu.

"BENİ YABANCI STATÜSÜNDE SAYMALARI ŞAKA GİBİ"

Türk statüsünde değerlendirilmemesine tepki gösteren Demirbay, "Beni yabancı statüsünde saymaları şaka gibi ya, terbiyesizlik" dedi. Demirbay, İlkay Gündoğan üzerinden karşılaştırma yaparak, "O Türk olarak geçiyorsa ben neden Türk olarak geçmiyorum?" ifadelerini kullandı.

Kerem Demirbay

"HER YER ÇOK BÜYÜK PATLAR"

"Galatasaray'ın 4 senedir ligde dominasyonu var. Sence temel sebebi ne?" sorusunu cevaplayan Demirbay, "Düşündüklerimi söylesem, her yer çok büyük patlar. Dışarıdan göründüğü gibi değil" diye konuştu. Kasımpaşalı futbolcu, kendisine yöneltilen "Nasıl?" sorusuna ise "Onu söyleyemem. Herkes yutuyor, inan bana" cevabını verdi.

"SÖZLERİM BAĞLAMINDAN KOPARILDI"

Kerem Demirbay, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak sözlerinin bağlamından koparıldığını belirtti.

Kerem Demirbay'dan açıklaması şöyle:

"Bugün yayınlanan bir röportajımda Galatasaray ile ilgili sözlerimin bağlamından koparılarak çarpıtıldığını ve bunun doğal olarak tepkilere yol açtığını gördüm.

Söylemek istediklerimle ortaya çıkan algı arasında ciddi bir fark olduğu için konuya açıklık getirmek istiyorum. Öncelikle şunu net bir şekilde ifade etmek isterim: Galatasaray'ın son dört yılda kazandığı şampiyonluklar büyük bir emeğin, fedakârlığın ve mücadelenin sonucudur. Ben de bu sürecin iki yılında takımın bir parçasıydım ve kazanılan başarıların arkasında ne kadar büyük bir mücadele olduğunu bizzat yaşadım.

Bu süreçte maddi ve manevi anlamda birçok zorlukla karşılaştık. Ancak yaşananlar her zaman takımın içinde kaldı, dışarıya yansıtılmadı. Doğru olan da buydu. Çünkü biz, karşılaştığımız sorunları hiçbir zaman bir bahaneye dönüştürmeden, birlik ve beraberlik içerisinde hedeflerimize odaklandık. Futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanları tüm bu zorluklara rağmen büyük bir mücadele ortaya koydu ve şampiyonluklara ulaştı.

Röportajda ifade etmek istediğim de tam olarak buydu: Yaşanan zorluklar kazanılan şampiyonlukların değerini azaltmaz, aksine o başarıların arkasında ne kadar büyük bir emek ve fedakârlık olduğunu gösterir. Sözlerimin çarpıtılması sonucunda Galatasaray camiasında oluşan kırgınlığın farkındayım ve bundan dolayı üzgünüm. Hiçbir zaman birlikte mücadele ettiğim insanların emeğini veya kazanılan şampiyonlukların değerini sorgulamak gibi bir niyetim olmadı. Her şeyden önce bu, kendi emeğimi de sorgulamak anlamına gelirdi.

Geçmişte birlikte çalıştığım herkese ve verilen emeğe saygım sonsuz. Bugün ise kendi takımımın başarısı için aynı ciddiyet ve kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyorum."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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