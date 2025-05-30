Galatasaray Başakşehir maçı ilk 11 belli oldu mi? Maç kadrosu netleşti

Trendyol Süper Lig’in şampiyonu Galatasaray, 38. haftada Rams Başakşehir’i konuk ediyor. Fernando Muslera ve Dries Mertens’in veda maçında Victor Osimhen oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Galatasaray Başakşehir ilk 11’ler belli olurken maç kadrosu netleşti.

2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonunu 92 puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray, 30 Mayıs Cuma günü Rams Park’ta saat 20.00’de Rams Başakşehir’i ağırlayarak sezonu kapatıyor. Sarı-kırmızılılar, 35 maçta 29 galibiyetle rekor bir performans sergilerken, Başakşehir 54 puanla 5. sırada yer aldı. Galatasaray Başakşehir maçı ilk 11 belli oldu mu merak ediliyor.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11 BELLİ OLDU Mİ?

Galatasaray ve Başakşehir maçının ilk 11'i açıklandı. Sarı kırmızılıların şampiyonluğunun kesinleşti ve 2024-25 sezonunda Süper Lig'de son maçına çıkıyor.

Galatasaray ilk 11: Muslera, Jakobs, Sanchez, Mertens, Berkan, Ahmed, Kaan, Cuesta, Frankowski, Yusuf, Osimhen.

Rams Başakşehir ilk 11: Muhammed, Duarte, Opoku, Ba, Operi, Umut, Yusuf, Ömer Ali, Berat, Figueredo, Keny

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇ KADROSU

Lucas Torreira ve Alvaro Morata milli takımda, Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı ise sakatlıkları nedeniyle Başakşehir maçında yok. Okan Buruk, rotasyon yapabilir.

Fernando Muslera ve Dries Mertens, Başakşehir maçıyla Galatasaray’a veda edecek. Muslera 442., Mertens 100. Süper Lig maçına çıkacak.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray-Başakşehir maçı, 30 Mayıs 2025’te saat 20.00’de beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak. Rams Park’taki mücadele, Abdullah Buğra Taşkınsoy’un yönetiminde olacak.