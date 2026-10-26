Galatasaray Fenerbahçe maç kadrosu muhtemel ilk 11'ler! Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, futbolseverlerin merakla beklediği derbide karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta oynanacak mücadele öncesinde Galatasaray Fenerbahçe maç kadrosu muhtemel ilk 11'ler gündemde. GS-FB maçı için geri sayım başlarken eksikler de dikkat çekiyor.

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Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray’ın derbide hücum gücü yüksek bir kadroyla sahaya çıkması bekleniyor. Sarı-lacivertliler ise son haftalarda yakaladığı galibiyet serisini derbiye taşıyarak deplasmanda avantaj sağlama hedefiyle sahada olacak. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maç kadrosu muhtemel ilk 11'ler belli oldu mu? GS-FB derbisi ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Fenerbahçe maç kadrosu muhtemel ilk 11ler! Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe’de Marco Asensio ve Nathan Ake’nin sakatlıkları nedeniyle derbide forma giymesi beklenmiyor. Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan uzak kalan Mert Müldür’ün ise karşılaşmada kadroya dönme ihtimali bulunuyor. Galatasaray'da ise tek eksik Rafael Leao olacak.

Galatasaray Fenerbahçe maç kadrosu muhtemel ilk 11ler! Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Barış, Osimhen

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Kante, Guendouzi, Oğuz, Greenwood, Kerem, Lukaku

Galatasaray Fenerbahçe maç kadrosu muhtemel ilk 11ler! Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig 9. hafta mücadelesi, RAMS Park’ta oynanacak. GS-FB derbisi saat 21.30’da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray Fenerbahçe maç kadrosu muhtemel ilk 11ler! Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Abdullah Buğra Taşkınsoy ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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