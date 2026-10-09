Galatasaray-Kasımpaşa maçı, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasının açılış karşılaşması olarak futbolseverlerin gündeminde. RAMS Park’ta oynanacak mücadele öncesinde maçın başlama saati, canlı yayın kanalı ve izleme seçenekleri araştırılıyor.

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Trendyol Süper Lig’de 7. hafta Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki İstanbul mücadelesiyle başlıyor. Galatasaray milli aranın ardından sahasında galibiyet ararken sezonun ilk 6 haftasını yenilgisiz geçen Kasımpaşa ise deplasmandan puanla ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşması 9 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00’de beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig’in 7. hafta açılış mücadelesi RAMS Park’ta oynanacak.

Galatasaray mücadele öncesinde 6 maç sonunda 13 puanla ikinci sırada bulunuyor. Kasımpaşa ise 2 galibiyet ve 4 beraberlikle topladığı 10 puanla haftaya 8. sırada giriyor. Sarı-kırmızılılarda Lesley Ugochukwu cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Victor Osimhen’in ise sakatlığının ardından takımla kontrollü çalışmalara başladığı bildirildi.

Galatasaray-Kasımpaşa maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Galatasaray maçı yayın bilgileri

GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray-Kasımpaşa maçı televizyonda beIN SPORTS 1 üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşmanın canlı skor ve maç merkezi bilgileri de beIN SPORTS’un resmi sayfasında yer alıyor. Buradan maç öncesinde kadrolar, dizilişler ve karşılaşma detayları takip edilebilecek.

Galatasaray-Kasımpaşa maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Galatasaray maçı yayın bilgileri

GALATASARAY MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Galatasaray-Kasımpaşa maçı 9 Ekim Cuma günü RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayacak. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler olacak ve karşılaşma beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak. Galatasaray bu maçla birlikte yoğun bir fikstüre de giriş yapacak. Sarı-kırmızılıların önündeki 30 günlük dönemde Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde toplam 8 resmi karşılaşması bulunuyor.

Galatasaray, Süper Lig’de sahasında oynadığı son 38 karşılaşmada mağlubiyet yaşamazken Kasımpaşa ise sezonun ilk 6 haftasında yenilmeyen tek ekip olarak mücadeleye çıkıyor. Bu nedenle 7. haftanın açılış karşılaşması iki takımın devam eden serileri açısından da önem taşıyor. Kasımpaşa cephesinde de maç öncesi hazırlıklar tamamlanırken oyuncular mücadeleden puanla ayrılmayı hedeflediklerini ifade etti.

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