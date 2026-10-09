Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa, RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Milli maç arasının ardından yeniden lige dönen sarı-kırmızılı ekip galibiyet alarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Ligde henüz mağlubiyet yaşamayan Kasımpaşa ise zorlu deplasmandan puanla ayrılmak istiyor. Şimdi ise gözler ''Galatasaray-Kasımpaşa maçında kimler eksik, kimler sakat?'' sorusunun cevabında. İşte, Galatasaray-Kasımpaşa ilk 11 (muhtemel) maç kadrosu...

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Galatasaray, Süper Lig’de geride kalan altı haftada dört galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet elde etti. Topladığı 13 puanla haftaya ikinci sırada giren sarı-kırmızılılar karşılaşmalarda 13 gol atarken kalesinde 10 gol gördü. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa ise ligin ilk altı haftasını yenilgi yaşamadan tamamladı. İstanbul ekibi, dört beraberlik ve iki galibiyetle 10 puan toplayarak haftaya sekizinci sırada girdi. Peki, Galatasaray-Kasımpaşa ilk 11 (muhtemel) maç kadrosu belli oldu mu? Kimler eksik, kimler sakat?

Galatasaray-Kasımpaşa ilk 11 (muhtemel) maç kadrosu: Kimler eksik, kimler sakat?

GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER SAKAT?

Galatasaray’da maç öncesinde kesinleşen en önemli eksik, kırmızı kart cezası bulunan Lesley Ugochukwu olacak. Trabzonspor karşılaşmasında rakip futbolcuya yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart gören Fransız oyuncu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından iki resmi müsabakadan men cezasına çarptırıldığından dolayı Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

Galatasaray-Kasımpaşa ilk 11 (muhtemel) maç kadrosu: Kimler eksik, kimler sakat?

Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen, Günay Güvenç, Roland Sallai ve Mario Lemina’nın sakatlık durumu da yakından takip ediliyor. Söz konusu futbolcuların haftalık antrenmanların bir bölümünde yer aldığı aktarılırken Wilfried Singo’nun da bireysel çalışmalarına başladığı belirtildi. Oyuncuların Kasımpaşa maçında görev alıp alamayacağına ilişkin kararın bugün verilmesi bekleniyor.

Galatasaray-Kasımpaşa ilk 11 (muhtemel) maç kadrosu: Kimler eksik, kimler sakat?

OKAN BURUK NEDEN YOK, CEZALI MI?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da cezası nedeniyle Kasımpaşa mücadelesinde takımının başında yer alamayacak. Trabzonspor karşılaşmasının ardından hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle disipline sevk edilen Buruk’a bir resmi maçtan men cezası verildi.



Galatasaray-Kasımpaşa ilk 11 (muhtemel) maç kadrosu: Kimler eksik, kimler sakat?

GALATASARAY-KASIMPAŞA İLK 11 (MUHTEMEL) MAÇ KADROSU

Galatasaray muhtemel ilk 11: Uğurcan, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Leao, Deniz

Kasımpaşa muhtemel ilk 11: Gianniotis, Winck, Mouanga, Ilie, Ayberk, Baldursson, Kerem, Rak Sakyi, Rafferty, Ali Yavuz, Güven





Galatasaray-Kasımpaşa ilk 11 (muhtemel) maç kadrosu: Kimler eksik, kimler sakat?

GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Kasımpaşa Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında 9 Ekim Cuma günü karşı karşıya gelecek. İstanbul’daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler’in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Murat Temel üstlenirken Muhammet Ali Metoğlu dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Mücadele beIN SPORTS ekranlarından şifreli ve canlı olarak yayınlanacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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