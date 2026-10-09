Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta? 7. hafta maç programı ve hakemleri

Süper Lig 7. hafta maç programı, 9-12 Ekim 2026 tarihleri arasında oynanacak karşılaşmalarla futbolseverlerin gündeminde. Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesiyle başlayacak haftada Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor da sahaya çıkacak. 7. haftanın hakemleri ise belli oldu.

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Trendyol Süper Lig’de 7. hafta heyecanı 9 Ekim Cuma günü başlayacak ve 12 Ekim Pazartesi günü oynanacak karşılaşmayla tamamlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre hafta boyunca toplam 9 maç oynanacak. Karşılaşmaların saatleri ve hakemleri de netleşirken gözler özellikle Galatasaray-Kasımpaşa, Rizespor-Fenerbahçe, Beşiktaş-Kocaelispor ve Samsunspor-Trabzonspor maçlarına çevrildi.

SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ PROGRAMI

9 Ekim Cuma

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Halil Umut Meler

10 Ekim Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk

16.00 Samsunspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

16.00 Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK: Davut Dakul Çelik

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Ozan Ergün

11 Ekim Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbul Başakşehir: Batuhan Kolak

16.00 Gaziantep FK-Arca Çorum FK: Gürcan Hasova

19.00 Beşiktaş-Kocaelispor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

12 Ekim Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan

Süper Ligde bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta? 7. hafta maç programı ve hakemleri

SÜPER LİG 7. HAFTA HAKEMLERİ

9 Ekim Cuma:

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Halil Umut Meler

10 Ekim Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk

16.00 Samsunspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

16.00 Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK: Davut Dakul Çelik

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Ozan Ergün

11 Ekim Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbul Başakşehir: Batuhan Kolak

16.00 Gaziantep FK-Arca Çorum FK: Gürcan Hasova

19.00 Beşiktaş-Kocaelispor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

12 Ekim Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan

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