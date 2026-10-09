Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta? 7. hafta maç programı ve hakemleri
Süper Lig 7. hafta maç programı, 9-12 Ekim 2026 tarihleri arasında oynanacak karşılaşmalarla futbolseverlerin gündeminde. Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesiyle başlayacak haftada Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor da sahaya çıkacak. 7. haftanın hakemleri ise belli oldu.
Trendyol Süper Lig’de 7. hafta heyecanı 9 Ekim Cuma günü başlayacak ve 12 Ekim Pazartesi günü oynanacak karşılaşmayla tamamlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre hafta boyunca toplam 9 maç oynanacak. Karşılaşmaların saatleri ve hakemleri de netleşirken gözler özellikle Galatasaray-Kasımpaşa, Rizespor-Fenerbahçe, Beşiktaş-Kocaelispor ve Samsunspor-Trabzonspor maçlarına çevrildi.
SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ PROGRAMI
9 Ekim Cuma
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Halil Umut Meler
10 Ekim Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk
16.00 Samsunspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
16.00 Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK: Davut Dakul Çelik
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Ozan Ergün
11 Ekim Pazar:
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbul Başakşehir: Batuhan Kolak
16.00 Gaziantep FK-Arca Çorum FK: Gürcan Hasova
19.00 Beşiktaş-Kocaelispor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
12 Ekim Pazartesi:
20.00 Eyüpspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan
SÜPER LİG 7. HAFTA HAKEMLERİ
9 Ekim Cuma:
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Halil Umut Meler
10 Ekim Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk
16.00 Samsunspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
16.00 Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK: Davut Dakul Çelik
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Ozan Ergün
11 Ekim Pazar:
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbul Başakşehir: Batuhan Kolak
16.00 Gaziantep FK-Arca Çorum FK: Gürcan Hasova
19.00 Beşiktaş-Kocaelispor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
12 Ekim Pazartesi:
20.00 Eyüpspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan