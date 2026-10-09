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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta? 7. hafta maç programı ve hakemleri

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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta? 7. hafta maç programı ve hakemleri
Başlık ResmiSüper Ligde bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta? 7. hafta maç programı ve hakemleri

Süper Lig 7. hafta maç programı, 9-12 Ekim 2026 tarihleri arasında oynanacak karşılaşmalarla futbolseverlerin gündeminde. Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesiyle başlayacak haftada Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor da sahaya çıkacak. 7. haftanın hakemleri ise belli oldu.

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Trendyol Süper Lig’de 7. hafta heyecanı 9 Ekim Cuma günü başlayacak ve 12 Ekim Pazartesi günü oynanacak karşılaşmayla tamamlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre hafta boyunca toplam 9 maç oynanacak. Karşılaşmaların saatleri ve hakemleri de netleşirken gözler özellikle Galatasaray-Kasımpaşa, Rizespor-Fenerbahçe, Beşiktaş-Kocaelispor ve Samsunspor-Trabzonspor maçlarına çevrildi.

SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ PROGRAMI

9 Ekim Cuma

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Halil Umut Meler

10 Ekim Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk

16.00 Samsunspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

16.00 Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK: Davut Dakul Çelik

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Ozan Ergün

11 Ekim Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbul Başakşehir: Batuhan Kolak

16.00 Gaziantep FK-Arca Çorum FK: Gürcan Hasova

19.00 Beşiktaş-Kocaelispor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

12 Ekim Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan

Süper Ligde bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta? 7. hafta maç programı ve hakemleri
Başlık ResmiSüper Ligde bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta? 7. hafta maç programı ve hakemleri

SÜPER LİG 7. HAFTA HAKEMLERİ

9 Ekim Cuma:

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Halil Umut Meler

10 Ekim Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk

16.00 Samsunspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

16.00 Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK: Davut Dakul Çelik

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Ozan Ergün

11 Ekim Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbul Başakşehir: Batuhan Kolak

16.00 Gaziantep FK-Arca Çorum FK: Gürcan Hasova

19.00 Beşiktaş-Kocaelispor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

12 Ekim Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan

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Editör : İREM ÖZCAN
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