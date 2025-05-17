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Galatasaray Kayserispor'a yenilirse şampiyon olur mu? GS şampiyonluk ihtimali

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray Kayserispor&#039;a yenilirse şampiyon olur mu? GS şampiyonluk ihtimali
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig 2024/25 sezonunda lider Galatasaray, 18 Mayıs Pazar günü Kayserispor karşısında alacağı en az 1 puanla 25. şampiyonluğunu ilan edebilir. Kayserispor'a yenilirse veya berabere kalırsa şampiyon olma durumu ve GS şampiyonluk ihtimallerini taraftar araştırıyor.

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda şampiyonunun kesinleşmesine bir adım kaldı. Lider Galatasaray, 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da RAMS Park’ta Kayserispor’u konuk ederken galibiyet ya da beraberlik, sarı-kırmızılıları 25. şampiyonluğa taşıyabilir. Yenilgi durumunda ise Galatasaray şampiyonluk ihtimalleri değerlendiriliyor.

GALATASARAY KAYSERİSPOR'A YENİLİRSE ŞAMPİYON OLUR MU?

Galatasaray, Kayserispor maçını kaybederse 86 puanda kalacak. Böylece şampiyonluğunu ilan atması bir sonraki haftaya kalacak.

Galatasaray’ın kalan iki maçında (Göztepe ve Başakşehir) en az 1 puan almasıyla şampiyonluğu garantileyecek. Ayrıca, Fenerbahçe’nin bu hafta Eyüpspor’a puan kaybetmesi durumunda Galatasaray Kayserispor'a yenilse bile şampiyonluğunu ilan edebilir.

Galatasaray Kayserispor'a yenilirse şampiyon olur mu

Kendi aralarındaki maçlarda Galatasaray’ın Fenerbahçe’ye karşı 4-1’lik puan üstünlüğü, puan eşitliği durumunda şampiyonluğu sarı-kırmızılılara getirecek. Bu nedenle, Kayserispor yenilgisi Galatasaray’ın şampiyonluk şansını ertelese de kalan maçlarda sadece 1 puana ihtiyaçları var.

Galatasaray nasıl şampiyon olur

GALATASARAY KAZANIRSA, BERABERE KALIRSA ŞAMPİYON OLUR MU?

Galatasaray, Kayserispor’u yenerse puanı 89’a ulaşacak ve Fenerbahçe’nin kalan maçlarda en fazla 87 puana erişebileceği için şampiyonluğunu garantilemiş olacak.

Beraberlik durumunda ise Galatasaray 87 puana ulaşırken Fenerbahçe tüm maçlarını kazansa bile 87 puanda kalacak. Bu ihtimalde ise Galatasaray’ın Fenerbahçe’ye karşı 4-1’lik kendi aralarındaki maç üstünlüğü şampiyonluğu getiriyor.

Galatasaray Kayserispor'a yenilirse şampiyon olur mu? GS şampiyonluk ihtimali - 3. Resim

GALATASARAY 25. SÜPER LİG ŞAMPİYONU OLMA İHTİMALLERİ

Galatasaray, 35 hafta sonunda 86 puanla lider konumda ve şampiyonluk için sadece 1 puana ihtiyaç duyuyor. Kayserispor maçında galibiyet ya da beraberlik senaryolarında şampiyonluğunu garantileyecek.

Eğer bu maçta puan alınamazsa 25 Mayıs’taki Göztepe deplasmanı veya 1 Haziran’daki Başakşehir maçında alınacak 1 puan yeterli olacak.

Galatasaray Kayserispor'a yenilirse şampiyon olur mu? GS şampiyonluk ihtimali - 4. Resim

GALATASARAY NE ZAMAN ŞAMPİYON OLACAK?

Galatasaray, 18 Mayıs 2025’te Kayserispor maçında galibiyet veya beraberlik alırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Eğer bu maçta yenilirse, 25 Mayıs’taki Göztepe veya 1 Haziran’daki Başakşehir maçlarında 1 puan alması yeterli olacak.

KAÇ MAÇI KALDI?

Galatasaray’ın 2024-2025 sezonunda üç maçı kaldı:

18 Mayıs’ta Kayserispor (evinde),

25 Mayıs’ta Göztepe (deplasman)

1 Haziran’da Başakşehir (deplasman)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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