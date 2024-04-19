Galatasaray, Muslera, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Torreira ile yeni sözleşmelere imza attı

Galatasaray'da 5 yıldızla sözleşme uzatıldı. Toplu yapılan törende imzalar atıldı. Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 5 futbolcuyla yola devam edecek. Peki, Fernando Muslera Galatasaray ile kaç yıllık sözleşme imzaladı 2024? Galatasaray hangi 5 yıldız futbolcuyla sözleşme imzaladı? Muslera'nın sözleşmesi uzatıldı mı? Galatasaray, Lucas Torreira ile sözleşme uzattı mı? Detaylar haberimizde...

Galatasaray'da iç transferde sıcak gelişmeler yaşandı. Son dakika haberine göre Galatasaray'da 5 yıldızla sözleşme uzatıldı. Sarı-kırmızılılar Futbol A Takımı oyuncuları ile bugün saat 16.15’te, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta sözleşme yenileme kapsamında imza töreni gerçekleştirdi. Peki, Galatasaray hangi 5 yıldız futbolcuyla sözleşme imzaladı? Muslera'nın sözleşmesi uzatıldı mı? Fernando Muslera Galatasaray ile kaç yıllık sözleşme imzaladı 2024? İşte o isimler...

GALATASARAY'DAN MUSLERA MÜJDESİ SÖZLEŞME UZATILDI

Galatasaray, Futbol A Takımı oyuncuları ile, sözleşme yenileme kapsamında yapılacak olan imza törenini geride bıraktı. Bu kapsamda Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira düzenlenen imza töreniyle yeni sözleşmelerine imza attı.

İmza töreninde Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur da yer aldı.