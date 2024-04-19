Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Galatasaray, Muslera, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Torreira ile yeni sözleşmelere imza attı

Galatasaray, Muslera, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Torreira ile yeni sözleşmelere imza attı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İlgili Haberler

Galatasaray'da 5 yıldızla sözleşme uzatıldı. Toplu yapılan törende imzalar atıldı. Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 5 futbolcuyla yola devam edecek. Peki, Fernando Muslera Galatasaray ile kaç yıllık sözleşme imzaladı 2024? Galatasaray hangi 5 yıldız futbolcuyla sözleşme imzaladı? Muslera'nın sözleşmesi uzatıldı mı? Galatasaray, Lucas Torreira ile sözleşme uzattı mı? Detaylar haberimizde...

Galatasaray'da iç transferde sıcak gelişmeler yaşandı. Son dakika haberine göre Galatasaray'da 5 yıldızla sözleşme uzatıldı. Sarı-kırmızılılar Futbol A Takımı oyuncuları ile bugün saat 16.15’te, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta sözleşme yenileme kapsamında imza töreni gerçekleştirdi. Peki, Galatasaray hangi 5 yıldız futbolcuyla sözleşme imzaladı? Muslera'nın sözleşmesi uzatıldı mı? Fernando Muslera Galatasaray ile kaç yıllık sözleşme imzaladı 2024?  İşte o isimler...

Galatasaray, Muslera, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Torreira ile yeni sözleşmelere imza attı - 1. Resim

GALATASARAY'DAN MUSLERA MÜJDESİ SÖZLEŞME UZATILDI

Galatasaray, Futbol A Takımı oyuncuları ile, sözleşme yenileme kapsamında yapılacak olan imza törenini geride bıraktı. Bu kapsamda Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira düzenlenen imza töreniyle yeni sözleşmelerine imza attı.

İmza töreninde Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur da yer aldı.

 

İlgili Haberler

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Pınar Apartmanı davasında ilk duruşma: '11 davadan soruşturma geçiriyorum psikolojim bozuldu'İsrailli aktivistlerden Kudüs'ün batısında savaş karşıtı protesto
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
23 Nisan'da sağlık ocağı ve hastanelerin poliklinik servisleri kapalı olacak, acil servisler hizmet verecek - Haberler23 Nisan'da sağlık ocağı ve hastanelerin poliklinik servisleri kapalı olacak, acil servisler hizmet verecek21 Nisan’daki ALES sınavına günler kala ÖSYM izole sınav merkezini tanıttı - Haberler21 Nisan’daki ALES sınavına günler kala ÖSYM izole sınav merkezini tanıttıTürkiye'de üniversitelerin yüzde 99.8'i dolu - HaberlerTürkiye'de üniversitelerin yüzde 99.8'i dolu21 Nisan Pazar günü BTC TÜRK Boğa Koşusu kaynaklı Üsküdar Harem Sahilyolu, Hâkimiyeti milliye, Paşalimanı ve Kuzguncuk çarşı caddeleri trafiğe kapatılacak - Haberler21 Nisan Pazar günü BTC TÜRK Boğa Koşusu kaynaklı Üsküdar Harem Sahilyolu, Hâkimiyeti milliye, Paşalimanı ve Kuzguncuk çarşı caddeleri trafiğe kapatılacakTesla Model Y Türkiye'de satışa çıktı! 1 milyon 791 bin 451 lira başlangıç fiyatı ve 50 bin TL kapora ile alınacak - HaberlerTesla Model Y Türkiye'de satışa çıktı! 1 milyon 791 bin 451 lira başlangıç fiyatı ve 50 bin TL kapora ile alınacakCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe ile ilgili damga vuran sözler: Artık Fenerbahçeli değilim - HaberlerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe ile ilgili damga vuran sözler: Artık Fenerbahçeli değilim
Sonraki Haber Yükleniyor...