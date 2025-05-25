Galatasaray şampiyonluk kutlaması hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman? Yenikapı kutlamasına saatler kaldı!

Galatasaray, Süper Lig'de elde ettiği 25. şampiyonlukla birlikte tarihine 5. yıldızı da eklemeyi başardı. Sarı-kırmızılı camia büyük başarıyı, İstanbul Yenikapı Miting Alanı’nda düzenlenecek dev kutlama organizasyonuyla taçlandırıyor. Taraftarlar ise kutlamaların tüm ayrıntılarını merakla araştırıyor. Galatasaray şampiyonluk kutlaması hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta soruları gündemde yerini aldı.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray’ın 25. şampiyonluk kutlamasını ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler için yayın bilgileri netlik kazandı.

Yenikapı Miting Alanı’nda düzenlenecek olan Galatasaray şampiyonluk kutlaması 25 Mayıs 2025 Pazar günü saat 16.00’dan itibaren beIN SPORTS HABER kanalında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Tüm Galatasaray taraftarları bu özel geceye evlerinden de tanıklık edebilecek.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Gün boyunca sürecek olan Galatasaray şampiyonluk kutlaması için ilk hareketlilik saat 16.00 itibarıyla başlayacak. Yenikapı Miting Alanı’nın kapıları saat 16.00'da açılacak ve taraftarlar alana giriş yapabilecek.

Galatasaray kafilesi saat 17.30’da Galatasaray Lisesi’nden üstü açık otobüsle hareket ederek Sarayburnu’na ulaşacak. Burada tekneye binecek olan takım, Galatasaray Adası üzerinden Yenikapı’ya deniz yoluyla geçiş yapacak. Asıl kutlama programı ise saat 19.05’te başlayacak.

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GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI ÜCRETLİ Mİ?

Galatasaray şampiyonluk kutlamasına katılım için herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Fakat organizasyona giriş yapabilmek için Galatasaray’ın resmi uygulaması GS Plus’ın indirilmiş olması gerekiyor. Uygulamayı kullanan taraftarlar büyük kutlamaya tamamen ücretsiz olarak katılabilecek.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMA PROGRAMI

Galatasaray şampiyonluk kutlaması gün boyu sürecek etkinliklerle adeta bir şölene dönüşecek. Galatasaraylı futbolcular, sahneye kendi seçtikleri müzikler eşliğinde çıkacak ve taraftarlarla buluşacak.

Gecede müzik dünyasının sevilen isimleri de sahne alacak. Kenan Doğulu, Ebru Yaşar, Gripin, Emircan İğrek, Aydilge, Block3, Gökhan Kırdar, Enbe Orkestrası, Güliz Ayla, Atiye, Betül Demir, Coşkun Sabah ve Altay gibi ünlü sanatçılar, coşkuya eşlik edecek. Şampiyonluk kupasının kaldırılmasıyla son bulacak büyük gece, Galatasaray tarihinde unutulmaz anılar arasında yerini alacak.