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Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman? Galatasaray'ın hazırlık maçları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman? Galatasaray&#039;ın hazırlık maçları
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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2025-26 sezonu hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında İstanbul ekibi Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler de bu maçın ayrıntılarını merak ediyor. İşte, Galatasaray-Ümraniyespor maçı hakkında bilgiler...

2025-26 sezonu için çalışmalara başlayan Galatasaray'ın ilk hazırlık maçına geri sayım başladı. Galatasaray'da yeni transfer Leroy Sane'nin forma giyip giymeyeceği de merak ediliyor.

Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman? Galatasaray'ın hazırlık maçları - 1. Resim

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, 12 Temmuz Cumartesi günü saat 21.30’da Ümraniyespor ile Ümraniye Şehir Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz belli değil.

Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman? Galatasaray'ın hazırlık maçları - 2. Resim

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇ TARİHLERİ

19-23 Temmuz’da Avusturya’nın Windischgarsten kasabasında kısa bir kamp yapacak olan Sarı-Kırmızılılar, 20 Temmuz’da Admira Wacker, 23 Temmuz’da Cagliari ile Linz şehrindeki Raiffeisen Arena’da karşılaşacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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