Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman? Galatasaray'ın hazırlık maçları

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2025-26 sezonu hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında İstanbul ekibi Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler de bu maçın ayrıntılarını merak ediyor. İşte, Galatasaray-Ümraniyespor maçı hakkında bilgiler...

2025-26 sezonu için çalışmalara başlayan Galatasaray'ın ilk hazırlık maçına geri sayım başladı. Galatasaray'da yeni transfer Leroy Sane'nin forma giyip giymeyeceği de merak ediliyor.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, 12 Temmuz Cumartesi günü saat 21.30’da Ümraniyespor ile Ümraniye Şehir Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz belli değil.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇ TARİHLERİ

19-23 Temmuz’da Avusturya’nın Windischgarsten kasabasında kısa bir kamp yapacak olan Sarı-Kırmızılılar, 20 Temmuz’da Admira Wacker, 23 Temmuz’da Cagliari ile Linz şehrindeki Raiffeisen Arena’da karşılaşacak.