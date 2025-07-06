Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Süper Lig ne zaman başlıyor, derbi maçları ne zaman oynanacak? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları gündemde

Süper Lig ne zaman başlıyor, derbi maçları ne zaman oynanacak? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları gündemde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig ne zaman başlıyor, derbi maçları ne zaman oynanacak? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları gündemde
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezon heyecanı futbolseverleri sarmaya başladı. Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonuna dair tüm detaylar belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) duyurduğu yeni sezon takvimi ve 4 Temmuz 2025’te Riva’da gerçekleştirilen fikstür çekimiyle birlikte hem sezonun başlama tarihi hem de dev derbi karşılaşmalarının hangi haftalara denk geleceği netlik kazandı.

Süper Lig maçları için geri sayım başladı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un karşı karşıya geleceği ezeli rekabetlerin tarihleri spor kamuoyu tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor, derbi maçları ne zaman oynanacak?

Süper Lig ne zaman başlıyor, derbi maçları ne zaman oynanacak? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları gündemde - 1. Resim

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TFF tarafından açıklanan resmi takvime göre Süper Lig’in yeni sezonu 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.

Sezonun ilk yarısı ise 19, 20, 21 ve 22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak. Yılbaşı tatilinin ardından Süper Lig’in ikinci devresi 3, 4, 5 ve 6 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta maçlarıyla yeniden başlayacak.

Süper Lig 2025-2026 sezonu 17 Mayıs 2026 Pazar günü sona erecek.

Süper Lig ne zaman başlıyor, derbi maçları ne zaman oynanacak? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları gündemde - 2. Resim

DERBİ MAÇLARI NE ZAMAN?

2025-2026 sezonunda oynanacak dev derbilerin haftaları da yapılan fikstür çekimiyle belli oldu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un karşı karşıya geleceği derbi mücadelelerinin oynanacağı haftalar:

 5.⁠ ⁠Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

 8.⁠ ⁠Hafta: Galatasaray - Beşiktaş

11.⁠ ⁠Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

11.⁠ ⁠Hafta: Galatasaray - Trabzonspor

14.⁠ ⁠Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

16.⁠ ⁠Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

Süper Lig ne zaman başlıyor, derbi maçları ne zaman oynanacak? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları gündemde - 3. Resim

SÜPER LİG İLK MAÇLAR NE ZAMAN, KİMİN MAÇI VAR?

FT Antalyaspor - Galatasaray

Karagümrük - Alanyaspor

Beşiktaş - Yukatel Kayserispor

DG Sivasspor - Gaziantep FK

Ankaragücü - Konyaspor

Medipol Başakşehir - Kasımpaşa

İstanbulspor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Ümraniyespor

Giresunspor - Adana Demirspor

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kuzey Denizi’nde Rus provokasyonu! Yakalanan denizaltı İngiltere’yi alarma geçirdi, Savaşın eşiğine geldiler!'Para vereceğim' diye yanına çağırdığı kardeşleri bıçakladı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kırkpınar'da başpehlivanlık final güreşi ne zaman, saat kaçta? - HaberlerKırkpınar'da başpehlivanlık final güreşi ne zaman, saat kaçta?ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/2 sınav sonuç tarihi - HaberlerALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/2 sınav sonuç tarihiALES saat kaçta bitecek? ALES'ten ilk saat kaçta, ne zaman çıkılır? - HaberlerALES saat kaçta bitecek? ALES'ten ilk saat kaçta, ne zaman çıkılır?ALES sınavında kalem veriliyor mu, sınav kaç saat sürüyor? 2025-ALES/2 bugün yapılacak - HaberlerALES sınavında kalem veriliyor mu, sınav kaç saat sürüyor? 2025-ALES/2 bugün yapılacak2025-YDS/İngilizce soru kitapçığı ve cevap anahtarı paylaşıldı! 2025-YDS/İngilizce sonuçları ne zaman açıklanacak? - Haberler2025-YDS/İngilizce soru kitapçığı ve cevap anahtarı paylaşıldı! 2025-YDS/İngilizce sonuçları ne zaman açıklanacak?Muhittin Böcek hangi partiden, neden gözaltına alındı? Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek rüşvet soruşturmasıyla gündemde - HaberlerMuhittin Böcek hangi partiden, neden gözaltına alındı? Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek rüşvet soruşturmasıyla gündemde
Sonraki Haber Yükleniyor...