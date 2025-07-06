Süper Lig ne zaman başlıyor, derbi maçları ne zaman oynanacak? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları gündemde

Yeni sezon heyecanı futbolseverleri sarmaya başladı. Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonuna dair tüm detaylar belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) duyurduğu yeni sezon takvimi ve 4 Temmuz 2025’te Riva’da gerçekleştirilen fikstür çekimiyle birlikte hem sezonun başlama tarihi hem de dev derbi karşılaşmalarının hangi haftalara denk geleceği netlik kazandı.

Süper Lig maçları için geri sayım başladı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un karşı karşıya geleceği ezeli rekabetlerin tarihleri spor kamuoyu tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor, derbi maçları ne zaman oynanacak?

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TFF tarafından açıklanan resmi takvime göre Süper Lig’in yeni sezonu 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.

Sezonun ilk yarısı ise 19, 20, 21 ve 22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak. Yılbaşı tatilinin ardından Süper Lig’in ikinci devresi 3, 4, 5 ve 6 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta maçlarıyla yeniden başlayacak.

Süper Lig 2025-2026 sezonu 17 Mayıs 2026 Pazar günü sona erecek.

DERBİ MAÇLARI NE ZAMAN?

2025-2026 sezonunda oynanacak dev derbilerin haftaları da yapılan fikstür çekimiyle belli oldu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un karşı karşıya geleceği derbi mücadelelerinin oynanacağı haftalar:

5.⁠ ⁠Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

8.⁠ ⁠Hafta: Galatasaray - Beşiktaş

11.⁠ ⁠Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

11.⁠ ⁠Hafta: Galatasaray - Trabzonspor

14.⁠ ⁠Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

16.⁠ ⁠Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

SÜPER LİG İLK MAÇLAR NE ZAMAN, KİMİN MAÇI VAR?

FT Antalyaspor - Galatasaray

Karagümrük - Alanyaspor

Beşiktaş - Yukatel Kayserispor

DG Sivasspor - Gaziantep FK

Ankaragücü - Konyaspor

Medipol Başakşehir - Kasımpaşa

İstanbulspor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Ümraniyespor

Giresunspor - Adana Demirspor