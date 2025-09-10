Galatasaray'ın maçı ne zaman? Eyüpspor maçı tarih ve saati belli oldu

Milli aranın ardından futbolseverler "Galatasaray'ın maçı ne zaman?" araştırmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, ligin 5. haftasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. İşte, maç tarihi ve yayın bilgileri...

GALATASARAY'IN MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Maç, 13 Eylül Cumartesi günü saat 17.00’de başlayacak. Sarı-kırmızılılar namağlup unvanlarını korumak için sahaya çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) son dakika değişikliğiyle maçın tarihi, daha önce açıklanan 14 Eylül Pazar gününden bir gün öncesine alındı.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak maç, hem ev sahibi Eyüpspor taraftarı hem de sarı kırmızılı taraftarın odağında.

İlk 4 haftada 12 puan toplayan sarı-kırmızılılar, hücumdaki etkili oyunlarıyla dikkat çekerken Eyüpspor’un evinde sürpriz peşinde olacağı öngörülüyor.

EYÜPSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eyüpspor-Galatasaray karşılaşması, TFF’nin resmi açıklamasına göre 13 Eylül 2025 Cumartesi günü oynanacak ve maç Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak. Tarih değişikliği, Okan Buruk talebiyle federasyona yaptığı başvuru sonrası Galatasaray’ın 18 Eylül’deki Eintracht Frankfurt maçına hazırlık sürecini rahatlatmak için yapıldı.

EYÜPSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor-Galatasaray maçı, beIN Sports üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY'DA KİMLER EKSİK?

Victor Osimhen, milli maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle Eyüpspor karşısında forma giyemeyecek. Ancak 18 Eylül’deki Frankfurt maçına yetişmesi bekleniyor. İlkay Gündoğan’ın ise yedek kulübesinde başlayıp sonradan süre alması planlanıyor. Okan Buruk, hücumda Icardi ve Yunus Akgün’e güveniyor.