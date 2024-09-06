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Galler Premier Ligi 1992 yılında kuruldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galler Premier Ligi 1992 yılında kuruldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galler Türkiye maçının ardından birçok taraftar Galler ligi var mı yok mu merak ediyor. Galler'in 1992 yılında kurulan Premier Ligi'nde yer alan takımlar ise 2024 sezonunun konuşulanları arasında yer alıyor.

Galler futbolunun en prestijli organizasyonu olan Uwch Gynghrair Cymru, yani Galler Premier Ligi, 1992 yılında kurularak ülkedeki futbolun en üst seviyesini oluşturmuştur.

Galler Premier Ligi 1992 yılında kuruldu - 1. Resim

GALLER LİGİ VAR MI?

1992'de kurulduğunda "Galler 1. Ligi" adıyla anılan organizasyon, 2002 yılında adını değiştirerek bugünkü hali olan Uwch Gynghrair Cymru (Galler Premier Ligi) adını almıştır.

Galler futbol liglerinin en üst kademesindeki mücadele, hem heyecanı hem de rekabeti yüksek seviyede tutmaktadır.

Galler Premier Ligi 1992 yılında kuruldu - 2. Resim

GALLER LİGİNDE TAKIM SAYISI AZALTILDI

Başlangıçta 18 takımla oynanan Galler Premier Ligi, 2009 yılında yapılan düzenlemelerle birlikte takım sayısında ciddi bir azalma yaşamış ve bu sayı 12'ye düşürülmüştür.

Belirtilen düşüşle ligin rekabet seviyesinin arttığı ve kulüplerin daha profesyonel bir yapıya kavuştuğu düşünülmekte.

Ligi zirvede tamamlayan takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme turları oynama hakkını elde ederken, 2. ve 3. sıradaki takımlar ise UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etmektedir.

Galler Kupası (Cwpan Cymru) şampiyonu da UEFA Konferans Ligi'ne katılım şansı yakalamaktadır.

Galler Premier Ligi 1992 yılında kuruldu - 3. Resim

GALLER PREMİER LİG TAKIMLARI NELER?

Pen-y-Bont FC
Cardiff Metropolitan FC
Haverfordwest
Bala Town FC
Connahs Quay Nomads FC
Newtown AFC
The New Saints
Barry Town United FC
Caernarfon Town FC
Aberystwyth Town FC
Flint Town United FC
Briton Ferry Llansawel

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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