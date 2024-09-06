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Ferdi Kadıoğlu sakatlık nedeni ile Galler maçında yok

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ferdi Kadıoğlu sakatlık nedeni ile Galler maçında yok
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ferdi Kadıoğlu sakatlandı, Galler maçında tüm gözler onu aradı! Antrenmanlarda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'nun Türkiye-Galler maçında olmayışı taraftarlarda merak uyandırdı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Galler ile karşılaşacağı maçta, gözler sol bek pozisyonunda beklenen Ferdi Kadıoğlu’nu aradı. Ancak başarılı futbolcunun kadroda yer almaması, taraftarlar arasında soru işaretlerine neden oldu.

Neden kadroya alınmadığı merak edilen Ferdi Kadıoğlu'nun, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği öğrenildi.

Ferdi Kadıoğlu sakatlık nedeni ile Galler maçında yok - 1. Resim

FERDİ KADIOĞLU SAKAT MI?

Milli takımın önemli isimlerinden biri olan Kadıoğlu, hem Galler hem de İzlanda maçında forma giyemeyecek. Son dönemde Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan yetenekli oyuncu, geçirdiği sakatlık nedeniyle bu maçların kadrosuna dahil edilmedi.

Teknik ekip, oyuncunun iyileşme sürecini takip ederken, Türkiye’nin sol bek pozisyonundaki açığı nasıl dolduracağı ise merak konusu oldu.

Ferdi Kadıoğlu sakatlık nedeni ile Galler maçında yok - 2. Resim

FERDİ KADIOĞLU NEDEN YOK?

Ferdi Kadıoğlu'nun kadroda yer almaması, özellikle sol bek pozisyonunda büyük bir eksiklik olarak değerlendiriliyor.

Brighton'da forma giymeye hazırlanan genç oyuncu, uzun süredir sakatlık sorunlarıyla boğuşuyor. Milli maçlar öncesi yaşadığı sakatlık Ferdi Kadıoğlu'nun kariyerini kısa süreli durdurmuş durumda.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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