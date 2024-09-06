Türkiye Galler maçı bu akşam saat 21.45’te TV8 kanalında şifresiz olarak yayınlanacak

Bu akşam oynanacak milli maç saat ve kanal bilgileri belli oldu. Türkiye Galler maçı saat 21.45'te TV8 kanalında ekranda olacak.

UEFA Uluslar B Ligi’nde heyecanlı bir karşılaşma bu akşam futbolseverlerle buluşuyor. A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Galler ile karşılaşacak.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye, sahadan galibiyetle ayrılmayı hedeflerken, bu karşılaşmanın Türkiye için bir ilk olma özelliği de taşıyor. Galler deplasmanında daha önce galibiyet elde edemeyen A Milli Takım, tarih yazmak için sahaya çıkacak.

TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Galler - Türkiye maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Heyecanlı karşılaşma, Cardiff City Stadyumu’nda oynanacak.

Mücadelenin hakemi ise Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi olacak. Saggi'ye bu zorlu karşılaşmada yardımcı olarak Morten Jensen ve Anders Olav Dale eşlik edecek.

TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar B Ligi Galler - Türkiye maçı bu akşam TV8 kanalından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Galler-Türkiye maçı, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Özellikle Türkiye’nin UEFA Uluslar Ligi’ndeki performansı merak edilirken, Montella'nın takıma kazandırdığı disiplinli oyun yapısının Galler karşısında nasıl bir sonuç vereceği merak konusu.

GALLER MİLLİ FUTBOL TAKIMI TÜRKİYE MİLLİ FUTBOL TAKIMI MAÇ KADROSU

Bu akşam oynanacak olan Galler ve Türkiye arasında gerçekleşecek kritik karşılaşmanın kadroları açıklandı.

Her iki takım da sahaya güçlü isimlerle çıkmaya hazırlanıyor. Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak mücadele, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup kapsamında olacak ve futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor.



TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI KADROSU:

Kaleci: Mert Günok

Defans: Zeki, Çağlar, Abdülkerim, Mert Müldür

Orta Saha: İsmail, Hakan, Arda, Orkun

Forvet: Barış Alper, Kenan

GALLER MİLLİ TAKIMI KADROSU:

Kaleci: Ward

Defans: Stevens, Ampadu, Cabango, Dasilva

Orta Saha: Seehan, James, Broadhead, Wilson

Forvet: Johnson, Moore