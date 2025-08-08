Gayrimenkul Sertifikası halka arz ne zaman işlem görecek? DMLKT talep toplama için son gün!

Gayrimenkul Sertifikası halka arz ne zaman işlem görecek araştırılıyor. İstanbul’un hızla gelişen bölgelerinden Başakşehir’de, Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirilen Damla Kent projesi, Gayrimenkul Sertifikası modeliyle yatırımcılara kapılarını açıyor. Talep toplama sürecinin son gününde, sertifikaların ne zaman işlem göreceği ve kaç lot vereceği merak ediliyor.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Emlak Konut GYO’nun Damla Kent projesi için hayata geçirdiği Gayrimenkul Sertifikası halka arzında talep toplama süreci, 4 Ağustos'ta başladı ve 8 Ağustos'ta sona eriyor.

Sertifikalar, 14 Ağustos 2025’ten itibaren Borsa İstanbul’da “DMLKT” işlem koduyla işlem görmeye başlayacak. Yatırımcılar, bu tarihten itibaren sertifikalarını Borsa İstanbul’da alıp satarak piyasa koşullarına bağlı olarak kar elde edebilecek veya biriktirdikleri sertifikalarla Damla Kent projesinden ev sahibi olabilecek.

Gayrimenkul Sertifikası modeli, faiz, peşinat ve taksit gibi yükleri ortadan kaldırarak yatırımcılara esnek bir finansman alternatifi sunuyor. Sertifikalar, SPK denetiminde güvenli bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Damla Kent projesinin halka arzında toplam 1.923.481.733 adet Gayrimenkul Sertifikası satışa sunuluyo. Ek satışla birlikte bu rakam 2.820.593.495 adede ulaşabilir. Bu da yaklaşık 21,4 milyar TL’lik bir halka arz büyüklüğüne işaret ediyor.

Ev sahibi olmak isteyen yatırımcılar için gerekli sertifika adetleri, daire tipine göre değişiklik gösteriyor:

1+1 (62 m²) daire için 631.516 adet (4.793.206 TL),

2+1 (88 m²) daire için 863.276 adet (6.552.265 TL),

3+1 (144 m²) daire için 1.384.916 adet (10.511.512 TL)

4+1 (194 m²) daire için 1.833.345 adet (13.915.089 TL) sertifika gerekiyor.

DAMLA KENT PROJESİ NEREDE YER ALIYOR?

Proje, Başakşehir ile Sultangazi arasında, İstanbul Havalimanı’na 20 km ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne yakın bir konumda, eski askeri bir arazide inşa ediliyor. Kuzey Marmara, TEM ve metro hatlarına kolay erişim sağlıyor.