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Gayrimenkul sertifikası nedir? Peşinat, faiz, kredi, taksit şartları yok

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gayrimenkul sertifikası nedir? Peşinat, faiz, kredi, taksit şartları yok
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Konut sektöründe yeni dönem başlıyor. Vatandaşlar artık gayrimenkul sertifikasıyla küçük yatırım tutarlarıyla konut projelerine dahil olabilecek. Gayrimenkul sertifikası nedir merak edilirken detaylar 24 Temmuz’da İstanbul’da yapılacak toplantıda açıklanacak.

Konut alımında peşinat, banka kredisi ya da yüksek faiz yükümlülüğü olmadan mülkiyet hakkı kazandırabilecek yeni bir sistem devreye giriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, Emlak Konut GYO ile TOKİ iş birliğinde geliştirilen gayrimenkul sertifikası sistemi, dar gelirli vatandaşların da konut piyasasında pay sahibi olmasını hedefliyor.

Gayrimenkul sertifikası nedir? Peşinat, faiz, kredi, taksit şartları yok - 1. Resim

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NEDİR?

Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) sunulan başvuru dosyasına göre gayrimenkul sertifikası belirli bir projeye fon sağlamak amacıyla ihraç edilen ve yatırımcıya projeden pay alma hakkı tanıyan bir finansal belge.

Sistemde vatandaşlar, sertifika satın alarak, TOKİ tarafından geliştirilecek projelere yatırım yapmış olacak. Projenin tamamlanmasının ardından da dileyenler ellerindeki sertifikalar oranında evin bir kısmına sahip olabilecek ya da bu sertifikaları nakde çevirebilecek.

Gayrimenkul sertifikası nedir? Peşinat, faiz, kredi, taksit şartları yok - 2. Resim

PROJE İLK OLARAK BAŞAKŞEHİR’DE BAŞLAYACAK

İlk etapta İstanbul Başakşehir’de TOKİ mülkiyetindeki araziler üzerinde hayata geçirilecek olan proje Emlak Konut GYO güvencesiyle yürütülecek.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre modelin başarılı olması halinde Türkiye genelinde birçok şehirde yaygınlaştırılması planlanıyor. 

Gayrimenkul sertifikası nedir? Peşinat, faiz, kredi, taksit şartları yok - 3. Resim

PEŞİNAT, FAİZ, KREDİ, TAKSİT ŞARTLARI YOK

Sistemin en dikkat çeken özelliği de krediye başvurmaya gerek kalmaması. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, kredi çekmeden, peşinat ödemeden ve taksit yüküne girmeden gayrimenkul sahibi olabilecek.

Aynı zamanda küçük yatırımcıların da sektöre girmesi kolaylaşacak. Böylece hem bireysel birikimlerin değerlendirilmesi hem de konut projelerine fon akışının hızlandırılması sağlanmış olacak.

24 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul’da yapılacak lansman toplantısında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un projenin teknik detaylarını paylaşması bekleniyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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