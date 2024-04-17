Gazeteci ve sunucu Özlem Gürses hakkında

Özlem Gürses'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu! Türk gazeteci ve haber sunucusu Özlem Gürses, uzun yıllardır medya sektöründe önemli bir yere sahip. Ancak birçok kişi onun hayatı hakkında da merak içinde. Peki, Özlem Gürses kimdir? Özlem Gürses evli mi? Özlem Gürses kaç yaşında? Özlem Gürses boşandı mı? İşte başarılı gazeteci Özlem Gürses'in hayatı ve kariyeri hakkında detaylar...

Türk medya sektörünün önemli isimlerinden biri olan Özlem Gürses, hem haber sunucusu olarak hem de iletişim uzmanı olarak geniş bir kariyere sahiptir. Özlem Gürses hakkında merak edilenler...

ÖZLEM GÜRSES KİMDİR?

Ankara'da 18 Ağustos 1970'te dünyaya gelen Gürses, Gürcü kökenli bir anne ve Kırşehirli bir babanın kızıdır. İlk ve ortaöğrenimini Ted Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nde eğitimine devam etti. Burada yüksek başarı göstererek bölüm birincisi oldu ve Mimarlık Tarihi programında yüksek lisans yaparken yaşadığı bir trafik kazası sonucunda İstanbul'a yerleşti ve medya dünyasına adım attı.

ÖZLEM GÜRSES EVLİ Mİ?

Özlem Gürses'in özel yaşamıyla ilgili bilgiler de mevcuttur. Evli olan Gürses'in Uzay adında bir çocuğu vardır.

Kariyerine ATV Haber Merkezi'nde muhabir olarak başlayan Gürses, daha sonra Star TV'de Gece Hattı ve Kırmızı Koltuk programlarında yer aldı. Bu dönemde çeşitli siyasetçi, bakan, başbakan ve cumhurbaşkanlarıyla özel röportajlar gerçekleştirdi ve muhabirlik kariyerinde önemli özel haberlere imza attı. Star TV'de Gece Hattı programını hafta içi her gece ve hafta sonları geceyarısı saatlerinde sunarak dikkat çekti.

ÖZLEM GÜRSES'İN HAYATI VE KARİYERİ

Habertürk TV'de Ufuk Güldemir'in kurduğu programlarda çalışan Gürses, burada 20. Saat, 13 Ajansı, Bildiğin Gibi Değil, Burası Haftasonu ve Habertürk Gündem programlarını hazırlayıp sundu. Kanal 1 Ana Haber Bülteni'nde haber müdür yardımcısı ve ekran yüzü olarak görev aldı ve programın ratinglerini önemli ölçüde yükseltti. Aynı kanalda Bakış ve Şahane Çocuklar programlarının yapımcılığını ve editörlüğünü üstlendi.

Skytürk'te Özlem Gürses'le Çizgi Dışı programını sunan gazeteci, TV8 ve Habertürk TV'de 3YÜZ programının özgün format kurucusu ve editörü olarak görev aldı. TV8'de ayrıca Her Pazar Açıkça tartışma programını hazırlayıp sundu. NTV'de ise Mimarlık ve Yaşam programının kurucusu ve ekran yüzü oldu.

Özlem Gürses, eğitim ve danışmanlık alanlarında da aktif olarak görev aldı. Çeşitli üniversitelerde dersler veren Gürses, medya ilişkileri konusunda koçluk yapmış ve iletişim teknikleri üzerine dersler vermeye devam etmiştir. Ayrıca İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Santralistanbul’un Basın ve Halkla İlişkiler Ofisi'ni yönetmiş ve medya sektöründe geniş bir deneyim biriktirmiştir.

2011 yılında yayın hayatına başlayan Bazen Olmaz: Başarısızlık Hikayeleri adlı kitabıyla da tanınan Gürses, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarıyla yaptığı röportajları içeren bu kitabıyla dikkatleri üzerine çekmiştir. 2013-2020 yılları arasında Artı Bir TV'de ana haber sunuculuğu ve haber müdürlüğü yapan Gürses, 2020-2022 yılları arasında ise Halk TV'de hafta sonu ana haber bülteni ve hafta içi program sunuculuğu yapmıştır.

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