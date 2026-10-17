2004 Türkiye İkinci Güzeli olarak tanınan manken, sunucu ve oyuncu Fatoş Seğmen kızının vefat haberiyle gündeme geldi. Uzun zamandır gözler uzak bir hayat süren Fatoş Seğmen, kızı Alya Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Fatoş Seğmen'in eşi ve kızının babası Bülent Erdoğan 31 Ağustos 2025'te hayatını kaybetmişti. Peki, Fatoş Seğmen kimdir, kızı neden öldü, hastalığı neydi?

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Bir süredir televizyonlardan ve medyadan uzak bir hayat süren Fatoş Seğmen 'den acı bir haber geldi. Geçtiğimiz yıl eşinin vefatını duyuran Seymen, bu kez kızının vefat haberini paylaştı. Küçük kızıyla çekildiği bir fotoğrafını paylaşan Seymen; "Canım kızım, sen bana annelik duygusunun hayatımdaki en güzel duygu olduğunu öğrettin. Mekânın cennet olsun. Seni çok ama çok seviyorum, her zaman kalbimde yaşayacaksın meleğim " ifadelerini kullandı ancak kızının ölüm nedeniyle ilgili bir paylaşımda bulunmadı.

Geçen yıl eşini kaybetmişti... Fatoş Seğmen kimdir, kızı neden öldü, hastalığı neydi?

FATOŞ SEĞMEN KİMDİR?

Fatoş Seğmen 31 Mayıs 1982'de İzmir'de doğdu. İzmir Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde eğitim aldı, 2000 yılında Bakü'de "Best Model of the World" yarışmasında birinci oldu. 2004 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması'nda da ikinci seçilen ve ardından Türkiye'yi 2004 Kâinat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) temsil eden Fatoş Seğmen, bu başarılarının ardından kariyerine modellik, sunuculuk ve oyunculuk yaparak devam etti.

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