Geçtiğimiz yıl Darülaceze'de tedavi gören Zerrin Özer'den yeni açıklama! Sağlık durumu nasıl?

Türk müziğinin efsane isimlerinden Zerrin Özer (66), geçtiğimiz yıl geçirdiği omurilik ameliyatının ardından sağlık sorunları yaşamış ve Darülaceze'de fiziksel tedavi ve rehabilitasyon sürecinden geçmişti. Özer, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Zerrin Özer, söz ve müziği Mustafa Arapoğlu'na ait olan "Her Gün Olay" isimli yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturdu. İstanbul'da, Erkan Nas yönetmenliğinde çekilen klibiyle ilgili olarak "Çok güzel bir çalışma oldu. Artık ayda bir ya da iki ayda bir sevenlerimizle buluşacağız" dedi.

Sağlık durumu merak edilen Zerrin Özer, "Sağlık durumum çok iyi. Kendimi çok iyi hissediyorum. Mutlu ve huzurluyum. Herkes gibi arada ben de sağlık sorunları yaşıyorum. Kimse meraklanmasın; bomba gibiyim ve herkesi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Temmuz 2023'te çıkardığı "Basit Numaralar" şarkısıyla da büyük beğeni toplayan Zerrin Özer, "Ben bütün kuşakları çok seviyorum. Hepsi benim canım. 'Basit Numaralar'la Z kuşağıyla tanıştım ve onları çok sevdim. Artık onlar benim gözümün nuru" şeklinde konuştu.

ZERRİN ÖZER KİMDİR?

Türk müziğinin güçlü seslerinden Zerrin Özer, 4 Kasım 1957 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Ünlü sanatçı Tülay Özer'in küçük kardeşi olan Zerrin Özer, ilk, orta ve lise eğitimini doğduğu şehir olan Ankara’da tamamladı. Anne ve babasının ayrılığı, Zerrin Özer'in çocukluk yıllarını derinden etkiledi. Müzik tutkusunun temelleri, genç yaşlarda Amerikalı şarkıcı Janis Joplin’e duyduğu hayranlıkla atıldı.

ZERRİN ÖZER HASTALIĞI NEDİR?

Ünlü sanatçı Zerrin Özer, 16 Haziran 2019 tarihinde Murat Akıncı ile evlendi. Ancak bu evlilik, sadece bir gün sürdü. Eşi Murat Akıncı hakkında ortaya atılan dolandırıcılık ve Adnan Oktar bağlantısı iddialarının ardından Zerrin Özer, boşanma kararı aldı. Çiftin 6 ay süren boşanma davası, 30 Ocak 2020 tarihinde sonuçlandı.

Zerrin Özer, kişilik bozukluğu (Borderline) hastalığıyla uzun süredir mücadele ediyor. Borderline kişilik bozukluğu (BPD), duygusal dengesizlik, benlik saygısı sorunları ve ilişkilerde zorluklar ile karakterize edilen bir rahatsızlıktır. Bu hastalığa sahip kişiler, sık sık aşırı duygusal tepkiler yaşar ve kendilerini kontrol etmekte zorlanırlar. Geçtiğimiz günlerde hastalığının ilerlemesi nedeniyle Zerrin Özer, bir sağlık kuruluşunda tedavi altına alındı.

ZERRİN ÖZER'İN ÇOCUĞU VAR MI?

Türk müziğinin sevilen ismi Zerrin Özer, özel hayatı ve sağlık sorunlarıyla da sıkça gündeme geliyor. İlk evliliğini 1991 yılında müzisyen Alper Önal ile yapan Özer, bu evliliğini bir yıl sonra, 1992'de sonlandırdı. İkinci evliliğini ise 2006 yılında Levent Süren ile gerçekleştirdi. Ancak bu evlilik de uzun sürmedi. Üç kez evlilik yapan Zerrin Özer’in hiç çocuğu bulunmuyor.

Zerrin Özer, bacağındaki bir ameliyat sırasında neşter parçası unutulması nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başladı. Ardından geçirdiği yanlış bir ameliyat sonucunda omuriliğine zarar verildi ve bu süreçte 1,5 yıl boyunca tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldı. Ancak tedavi süreci sonrasında yeniden ayağa kalkmayı başardı.