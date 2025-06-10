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Ginny and Georgia 4. sezon ne zaman, olacak mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ginny and Georgia 4. sezon ne zaman, olacak mı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Netflix’in sevilen dizisi Ginny and Georgia, 3. sezonun çarpıcı finaliyle hayranlarını şaşırtırken 4. sezon için hazırlıklar başladı. Ginny and Georgia 4. sezon tarihi merak ediliyor.

Ginny and Georgia’nın 3. sezonu, 5 Haziran'da Netflix’te yayınlandı ve Georgia’nın cinayet davası dikkat çekerken Georgia ve Austin'in hikayesi yakından takip edildi. Final bölümünün ardından Ginny and Georgia 4. sezon ne zaman, olacak mı merak ediliyor.

GİNNY AND GEORGİA 4. SEZON NE ZAMAN?

Netflix, Ginny & Georgia’nın 4. sezonunun resmi yayın tarihini henüz açıklamadı ancak dizinin önceki sezonlar arasındaki yaklaşık iki yıllık yayın aralığına bakıldığında 2027 yılının yaz aylarında yayınlanması öngörülüyor.

İlk sezon Şubat 2021’de, ikinci sezon Ocak 2023’te ve üçüncü sezon Haziran 2025’te yayınlandı. 4. sezon için 2026 sonu veya 2027 yaz aylarında yayınlanması bekleniyor.

Ginny and Georgia 4. sezon ne zaman, olacak mı? - 1. Resim

GİNNY AND GEORGİA 4. SEZON OLACAK MI?

Ginny and Georgia 4. sezon onayı aldı. Netflix, Mayıs 2023’te 3. ve 4. sezonları aynı anda onaylayarak hayranlara çifte müjde vermişti.

Bu çift sezon onayı, dizinin güçlü izlenme rakamları ve ekonomik başarısına dayanıyor.  2. sezon ilk 28 günde dünya genelinde 504,77 milyon saat izlenerek Netflix’in İngilizce diziler arasında tüm zamanların en iyi 10 listesine girmişti.

Sarah Lampert, 4. sezonun “Döngüler ve Kökenler” temasına odaklanacağını ve Georgia’nın geçmişine derinlemesine bir bakış sunacağını belirtti.

Brianne Howey, Georgia’nın terapiye başlama kararının karakter için bir dönüm noktası olduğunu ve 4. sezonda daha fazla aile draması ile yüzleşme göreceğimizi söyledi.

Ginny and Georgia 4. sezon ne zaman, olacak mı? - 2. Resim

4. SEZON SON SEZON MU OLACAK?

4. sezonun dizinin final sezonu olma ihtimali yüksek çünkü yapımcı ve senarist Sarah Lampert ve eski yürütücü yapımcı Debra J. Fisher, diziyi dört sezonluk bir hikaye olarak tasarladıklarını belirtmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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